Spor o Poloniny naberá na sile: Ochranári varujú pred zničením prírody, ministerstvo obviňuje mimovládky z manipulácie

Ochranárske organizácie upozorňujú, že návrh zonácie Národného parku Poloniny je nedostatočný a neprináša potrebnú ochranu pre jedinečné územie na východnom Slovensku. Upozornili na to v piatok na tlačovej konferencii v Stakčíne.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR oponuje, že mimovládne organizácie politikárčia a šíria hystériu.
Návrh zonácie má byť predstavený už čoskoro
Zonácia sa v najbližšom období pripravuje alebo dokončuje v štyroch národných parkoch – Poloniny, Malá Fatra, Nízke Tatry a Vysoké Tatry. Lucia Szabová z iniciatívy Zelená väčšina uviedla, že najďalej je proces v Poloninách, kde má byť v najbližších dňoch predstavený návrh zonácie z dielne MŽP a musí sa to udiať do polovice budúceho roka, keďže ide o míľnik plánu obnovy a odolnosti.
„Národné parky však nemáme chrániť len pre to, lebo máme z toho peniaze z plánu obnovy. Máme to robiť preto, lebo to sú tie úplne najvzácnejšie územia, ktoré na Slovensku máme,“ uviedla Szabová.
Ochranári hovoria o zlom a neodbornom návrhu
Návrh zonácie Polonín je podľa riaditeľa organizácie Aevis Rastislava Mičaníka zlý, neodborný a v rozpore so zákonom. „Zonácia neprináša zásadné zlepšenie ochrany tohto jedinečného územia a nepomôže ani miestnym ľuďom, samospráve a rozvoju celého regiónu. Prísne chránených má byť len 16 percent územia národného parku. Na viac ako 80 percent územia bude možné aj naďalej vykonávať hospodárske činnosti, ako napríklad ťažbu dreva,“ uviedol Mičaník.
Územia UNESCO nie sú dostatočne chránené
Organizácie tiež uviedli, že do prísne chránených zón neboli zahrnuté ani územia, ktoré sú súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO.
„Aktuálne pripravená zonácia Polonín v plnej miere rešpektuje staré lesy a pralesy chránené UNESCOM, kde sa navrhuje najvyšší stupeň ochrany, ale rovnako aj požiadavky súkromných vlastníkov, obhospodarovateľov pozemkov a tam žijúcich obyvateľov, aby mohli v regióne naďalej žiť, pracovať a podporovať lokálny rozvoj,“ uviedli z odboru komunikácie MŽP.
Dodali tiež, že mimovládne organizácie mlčali, keď predošlé vlády pripravili zonácie bez súhlasu vlastníkov a ďalších kľúčových aktérov.
