Prieskum ukázal jasný signál vláde: Slováci veria najmä ministrovi Tomášovi, takto dopadli ostatní

Martin Cucík
SITA
Výsledky prieskumu Focusu ukazujú, že dôvera vo vládu zostáva nízka. Najlepšie dopadol minister práce Erik Tomáš.

Slováci spomedzi členov vlády najviac dôverujú ministrovi práce Erikovi Tomášovi (Hlas-SD). Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk.

Tomášovi podľa prieskumu dôveruje 38 percent občanov Slovenska. Výsledkom prieskumu sa potešil aj samotný minister práce.

V aktuálnom prieskume mi občania vyjadrili najvyššiu dôveru spomedzi členov vlády. Ďakujem veľmi pekne,“ napísal Tomáš na sociálnej sieti.

Nedôveru Tomášovi vyjadrilo 57 percent respondentov. Tesne za ním v rebríčku najdôveryhodnejších politikov nasleduje minister dopravy nominovaný stranou Smer-SD Jozef Ráž, ktorému dôveruje 37 percent opýtaných a nedôveruje mu 51 percent. Agentúra vykonávala prieskum od 13. do 21. októbra na vzorke 1 028 respondentov.

Ostatní ministri pohoreli

Ak ide o zvyšných ministrov, tým podľa prieskumu dôveruje menej ako tretina občanov Slovenska. Na treťom mieste skončila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorej verí 32 percent občanov. Nedôveru jej vyjadruje 61 percent. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) si získal dôveru 31 percent opýtaných, no nedôveruje mu 63 percent účastníkov prieskumu.

Po Druckerovi nasleduje minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Obom dôveruje 29 percent občanov Slovenska. Šaškovi však vyjadrilo nedôveru 60 percent opýtaných a Tarabovi 63 percent. S dôverou 28 percent občanov Slovenska skončil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a tiež predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).

Premiér na chvoste

Premiér má však vyššiu mieru nedôvery. Kým Šutajovi Eštokovi nedôveruje 66 percent občanov, premiérovi nedôveruje až 69 percent respondentov. Šéfovi diplomacie Jurajovi Blanárovi (Smer-SD), ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi (Smer-SD) a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) dôveruje 26 percent Slovákov.

Z nich najväčšiu nedôveru požíva Kaliňák, ktorému nedôveruje 70 percent občanov Slovenska. Ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD) verí 24 percent Slovákov. Ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS) verí 23 percent občanov. Ministerka má však súčasne vysokú mieru nedôvery, a to 71 percent.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) si získal dôveru u 22 percent respondentov. Podpredsedovi vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petrovi Kmecovi vyjadrilo v prieskume dôveru 21 percent občanov.

Na predposledné miesto Slováci poslali ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (Strana vidieka), ktorému verí 17 percent a neverí mu 75 percent občanov. Najmenej ľudia dôverujú ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi, ktorému neverí 72 percent Slovákov a verí mu len 15 percent účastníkov prieskumu.

