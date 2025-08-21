Princ Harry spravil krok, aký od neho nik nečakal. Tajným listom sa pokúsil urýchliť zmierenie s kráľovskou rodinou

O zmierení kráľovskej rodiny sa hovorí už celé mesiace. Princ Harry totiž začal podnikať aktívne kroky na to, aby ho jeho otec kráľ Karol a brat princ William znova prijali do rodiny a nadviazali kontakty. Zatiaľ však tieto rokovania prebiehajú len pomocou zástupcov daných mužov. To však nezabránilo Harrymu spraviť odvážny krok.
Ako informoval portál Mirror, kráľovská rodina minulý týždeň verejne oslávila 80. výročie Dňa víťazstva nad Japonskom a ukázalo sa, že princ Harry tak urobil tiež, čo by mohlo svedčiť o jeho túžbe urovnať spor so svojou rodinou. Princ Harry totiž umiestnil tajný list, v ktorom vzdáva hold veteránom druhej svetovej vojny, na národný pamätník niekoľko hodín po návšteve kráľa Karola a kráľovnej Kamily.
Vzdal hold svojmu starému otcovi
Kráľ a kráľovná sprevádzali národ pri oslavách 80. výročia Dňa víťazstva nad Japonskom počas dojímavej slávnosti v Národnom pamätnom arboréte v Staffordshire. Konala sa minulý piatok. V tento deň kráľ Karol prisľúbil, že obeta hrdinov, ktorí bojovali a padli v bojoch v Tichomorí a na Ďalekom východe počas druhej svetovej vojny, „nikdy nebude zabudnutá“.
Teraz sa zistilo, že Harry, ktorý slúžil 10 rokov v armáde, tiež vzdal dojímavú poctu veteránom tým, že na rovnakom mieste umiestnil osobný list a veniec na pamätníku Burma Star Memorial. Ako významný znak toho, že Harry má záujem o zmierenie so svojimi kráľovskými príbuznými, Harry trval na tom, aby túto poctu za neho vykonal jeho blízky priateľ. Ten dostal prísne pokyny, aby ju umiestnil na pamätník až po tom, ako jeho otec a nevlastná matka opustia podujatie, aby ich nezatienil.
V liste, ktorý bol pripojený k vencu z makov, je jeho kráľovský erb a podpis „Prince Harry, Duke of Sussex“, teda „Princ Harry, vojvoda zo Sussexu“. V liste vzdáva hold všetkým, ktorí bojovali vo vojne, vrátane svojho zosnulého dedka, princa Filipa, ktorý slúžil na Ďalekom východe.
Píše sa v ňom: „Pre mňa má toto výročie ďalší význam. Môj zosnulý starý otec, princ Filip, vojvoda z Edinburghu, slúžil v tichomorskej kampani. O tých rokoch hovoril s tichou pokorou, ale viem, ako hlboko rešpektoval všetkých, ktorí stáli po jeho boku na tomto bojisku. Keď dnes na neho myslím, myslím aj na každého z vás, na spoločné ťažkosti, vytvorené putá a odkaz, ktorý zanechávate.“
Pokračoval: „V toto 80. výročie Dňa víťazstva nad Japonskom si pripomíname deň, keď konečne utíchli zbrane na celom svete a druhá svetová vojna sa skutočne skončila. Zároveň si uctíme mužov a ženy „zabudnutej armády“, ktorých odvaha a vytrvalosť na Ďalekom východe boli nezabudnuteľné.“
List uzavrel priamym odkazom týmto statočným mužom i ženám. Napísal: „Čelili ste neúprosnému nepriateľovi, bojovali ste v nemilosrdnom teréne a prežili ste mesiace, ba dokonca roky ďaleko od domova, v podmienkach, ktoré si väčšina ľudí nedokáže ani predstaviť.“
Čo však neuniklo očiam verejnosti, list, ktorý ako prvý zverejnila stanica GB News, nebol podpísaný aj Harryho manželkou Meghan.
