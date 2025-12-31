Splnila si svoj sen. Herečka zo Sľubu zažila v tomto roku niečo, čo ešte nikdy predtým

Rok 2025 sa pre mnohých niesol v znamení každodenných povinností a rýchleho tempa života, no pre jednu známu herečku bol v niečom výnimočný. Má za sebou zážitok, a zatiaľ čo pre mnohých ide o samozrejmosť a každoročnú záležitosť, herečka si na to bude ešte dlho pamätať.
Anikó Vargová, ktorú si fanúšikovia obľúbili v retro seriáli ako vedúcu lahôdok Helenu Horváthovú, zažila v tomto roku príjemné chvíle za hranicami Slovenska. Zbalila si kufre a rozhodla sa pre pokoj a chvíle, ktoré sa stali nezabudnuteľnými. Svedčí o tom jej odpoveď pre Markízu na najkrajšiu spomienku, ktorú si odnáša zo starého roku do nového.
Pár dní, no intenzívnych
„Asi z leta, že sme s manželom boli po 10 rokoch, ako sa poznáme, prvýkrát na dovolenke pri mori. A veľmi sme si to užili,“ uviedla hviezda Sľubu príjemný zážitok. Vybrali sa na sever Španielska a hoci sa nedokázali zladiť na dlhšie, aj tak sa z toho Anikó teší doteraz. „Iba pár dní sme boli, nedokázali sme ísť na dva týždne, boli sme tam 6 dní, no bolo to fantastické,“ prezradila umelkyňa.
Pre herečku to bol moment, kedy sa mohla úplne odpojiť od pracovného zhonu a načerpať energiu do nového roka, pričom takéto chvíle sú pre ňu cennou súčasťou rovnováhy medzi kariérou a osobným životom. Očividne je skromná a dokáže sa nadchnúť aj pre to, čo iní nepovažujú za veľké či významné.
Sympatická tmavovláska taktiež uviedla svoje plány na sviatky. Podľa nich sa na ne pripravila materiálne i duchovne a urobila si poriadok v papierovačkách. Splnila si tak administratívne povinnosti, vďaka ktorým sa jej bude ľahšie vstupovať do roku 2026.
