Spevák z Coldplay omylom odhalil mileneckú aférku známeho šéfa: Objavilo sa jeho ospravedlnenie s textom kapely, ide vraj o fake

Zdanlivo nevinný moment sa premenil na virálne fiasko. Počas stredajšieho koncertu kapely Coldplay v americkom Bostone sa na obrovskej obrazovke objavil CEO spoločnosti Astronomer Andy Byron v tesnom objatí so svojou kolegyňou, šéfkou HR Kristin Cabot.

Ako píše The Sun, obaja sa pritom pokúsili čo najrýchlejšie utiecť pred pohľadom kamery, no márne. Záznam incidentu sa rýchlo rozšíril po internete a vyvolal vlnu špekulácií o nevere.

Video incidentu sa okamžite objavilo na TikToku a Xku. V pozadí je počuť frontmana skupiny Chrisa Martina, ako vtipne komentuje situáciu slovami „Och, pozrite sa na týchto dvoch. Buď majú pomer, alebo sú len veľmi hanbliví.“ Byron sa snažil skryť, Cabot si zakrývala tvár a obaja sa z miesta rýchlo stratili.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM

— Pop Base (@PopBase) July 17, 2025