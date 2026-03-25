Špeciálna diéta spomaľuje starnutie mozgu. Je kombináciou dvoch a má jednoduché pravidlá

Každý z nás by určite chcel spomaliť starnutie svojho mozgu. Skvelou správou je, že podľa vedcov to čiastočne vieme ovplyvniť stravou. Konzumujte preto antioxidanty a obmedzte syr.  

Ako informuje ScienceAlert, vedci na základe novej štúdie, ktorá bola publikovaná v časopise Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, prišli so zistením, že jedinečná diéta nazývaná MIND môže spomaliť starnutie mozgu.

Hlavnou zložkou sú antioxidanty

Diéta MIND je kombináciou stredomorskej stravy, ktorá je založená najmä na konzumácii rastlín, orechov, rýb a diéty Dietary Approaches to Stop Hypertension, známej ako DASH, ktorej cieľom je znížiť krvný tlak. Tvoria ju zelenina, ovocie, celozrnné výrobky a nízkotučné mliečne výrobky.

Diéta MIND je tak zložená z potravín, ktoré sú bohaté na antioxidanty – bobule, vysokokvalitné bielkoviny a hydinu. Odporúča však obmedziť konzumáciu syra.

Takáto forma stravy znižuje oxidačný stres, zmierňuje poškodenie neurónov, zároveň znižuje riziko vzniku demencie a udržuje bystrosť mozgu.

Môžete získať 2,5 roka

Výskum trval 12 rokov a vzorku tvorilo 1 647 ľudí v strednom a staršom veku, ktorí neboli požiadaní, aby dodržiavali žiadnu konkrétnu diétu, ale boli hodnotení podľa toho, ako veľmi sa ich stravovacie návyky zhodovali s diétou MIND. Výskum prebiehal prostredníctvom vlastných hlásení stravovacích návykov výskumnej vzorky a vyšetrení mozgu magnetickou rezonanciou.

Medzinárodný tím výskumníkov vedený vedcami z Lekárskej fakulty Univerzity Zhejiang v Číne zistil, že dôsledné dodržiavanie diéty MIND súvisí s menším úbytkom mozgového tkaniva v priebehu času, a to najmä sivej hmoty, ktorá pomáha vykonávať životne dôležité funkcie, ako je myslenie, pamäť a rozhodovanie. Celkovo zabezpečuje pomalšie starnutie mozgu o 2,5 roka. Výskum však vôbec neriešil kvalitu spánku a genetiku.

Vedci zdôraznili, že na potvrdenie zistení je potrebný oveľa dlhší a špecifickejší výskum. V ďalšom výskume by sa zároveň chceli zamerať aj na súvislosť medzi diétou MIND a neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako Alzheimerova a Parkinsonova choroba, ktoré za posledných pár rokov zaznamenali globálny nárast.

