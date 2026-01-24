Vedci odhalili ďalšie tajomstvo dlhovekosti Talianov: Nie je to len životný štýl a stredomorská strava

Taliani patria k najdlhšie žijúcim národom sveta a ich životný štýl je už roky predmetom vedeckého záujmu. Nový výskum však naznačuje, že za ich výnimočnou dlhovekosťou sa ukrýva oveľa viac ako stredomorská strava či pokojné tempo života.
Dlhodobo sú známi svojou dlhovekosťou a ich stredomorská strava sa často uvádza ako hlavný faktor, ktorý prispieva k dlhému životu. Zároveň je ich ostrov Sardínia označovaný ako modrá zóna, čiže oblasť, kde sa ľudia údajne dožívajú výnimočne dlhého veku.
Ako píše portál IFLScience, vedci sa rozhodli preskúmať, prečo sa Taliani dožívajú 100 rokov. Podľa nového výskumu, ktorý je publikovaný v časopise GeroScience, za to však vďačia svojej starodávnej DNA lovcov a zberačov.
Majú gény lovcov a zberačov
Rovnako ako v iných juhoeurópskych krajinách, aj talianska populácia má genetický pôvod z viacerých prehistorických skupín vrátane pastierov z doby bronzovej z pontsko-kaspických stepí, neolitických farmárov z Blízkeho východu a mezolitických západoeurópskych lovcov-zberačov (WHG).
Aby vedci zistili, ako tieto staroveké genetické vplyvy prispievajú k dlhovekosti, analyzovali genómy 333 ľudí pochádzajúcich z Talianska, ktorí sa dožili 100 rokov a zároveň 690 zdravých jedincov z celej krajiny, ktorí slúžili ako kontrolná skupina. Následne ich porovnali so 103 starovekými genómami, ktoré zahŕňajú posledných 20-tisíc rokov európskeho genetického pôvodu.
Prišli na to, že dlhovekí Taliani mali vo svojej DNA vysoký podiel západných lovcov a zberačov. Prečo práve tento genetický pôvod tak výrazne ovplyvňuje dlhovekosť, zatiaľ nie je známe a je potrebný ďalší výskum. Vedci však majú teóriu, že to môže mať súvis s tým, že tieto skupiny ľudí dokážu lepšie bojovať so zápalmi v tele, než my ostatní.
Výsledky výskumu tak naznačujú, že za dlhovekosťou Talianov nemusí stáť len zdravý životný štýl, ale môžu to byť aj genetické predispozície.
Nahlásiť chybu v článku