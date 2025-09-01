Soňa Müllerová potešila fanúšikov: Ukázala zábery, ktoré sú pre ňu vzácne a dojmú každého

Nie je nič krajšie ako puto medzi človekom a jeho štvornohým priateľom. Soňa Müllerová dokázala, že oddanosť k štvornohému priateľovi vie chytiť za srdce nielen ju, ale aj jej fanúšikov.
Na svojom Instagrame uverejnila príspevok, v ktorom priznala, že odfotografovať jej psíka Yamu nebolo vôbec jednoduché. Maškrty nezabrali, a tak s fotografom Adamom spravili niekoľko cyklov momentiek, z ktorých napokon vznikla finálna verzia – usmiata. Pri fotografii zároveň prezradila, že Yama má už 15 rokov a stále je jej veľkou láskou.
Fotografia, ktorá má dušu
„To vôbec nie je jednoduché odfotiť psíka na portrét, lebo tu maškrtky nefungujú,“ napísala Müllerová so smútkom, no zároveň s jemným úsmevom v slovách.
„A tak sme s fotografom Adamom urobili zopár cyklov momentiek, aby bolo z čoho vyberať. Víťazný finál: usmiata verzia. Viď záverečná foto v carousseli: Yama, 15 rôčkov,“ napísala k záverečnej snímke, ktorá je dôkazom, že vzájomné puto medzi nimi má silu a krásu, akú nedokáže opísať ani čas. Hoci Yama má už svoj vek, pre moderátorku zostáva nenahraditeľnou súčasťou života.
