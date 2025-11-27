Šoféri, pozor: Diaľnicu cez víkend obojsmerne uzavrú. Vieme presný čas, toto sú náhradné trasy

Diaľnica D2 bude od soboty (29. 11.) 22.00 h do nedele (30. 11.) do 5.00 h obojsmerne uzavretá. K uzavretiu príde v úseku za tunelom Sitina po križovatku Bory. Bratislavská polícia to pripomína na sociálnej sieti.
„Obchádzková trasa v smere z Malaciek bude viesť po ceste II/505 (križovatka Bory, Hodonínska, Lamačská, výjazd z ul. Janka Alexyho). Obchádzková trasa v smere z Bratislavy do Malaciek bude viesť po ceste II/505 (križovatka Dúbravka, Lamačská, Hodonínska, výjazd na D2 z križovatky Bory),“ ozrejmili policajti. Vodičov žiadajú o zhovievavosť a trpezlivosť.
Odporúčané články
V Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví Kiča
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku