Šofér sanitky mal zavraždiť 5 pacientov: Údajne im podal nebezpečnú látku

Foto: Chris Olszewski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Úrady vyšetrujú podozrivé úmrtia pacientov.

Muž pracoval pre Červený kríž. Prevážal pacientov zo zariadení pre seniorov na vyšetrenia do nemocnice. Keď do sanitky nastupovali, neboli v priamom ohrození života. Napriek tomu však čoskoro za podozrivých okolností zomreli.

Zrejme im podal nebezpečnú látku

Ako informuje The Guardian, prokurátori v severotalianskom meste Forlì vyšetrujú vodiča sanitky, ktorý je podozrivý z vraždy piatich starších pacientov. Všetky podozrivé úmrtia sa stali počas alebo krátko po preprave pacientov v sanitke, ktorú šoféroval 27-ročný muž pracujúci pre Červený kríž. Vyšetrovatelia si myslia, že šofér podal pacientom počas prevozu zatiaľ nešpecifikovanú nebezpečnú látku.

Vyšetrujú tiež ďalšie podozrivé úmrtia, ktoré taktiež mohol zaviniť vodič. Je možné, že má na svedomí viac ako 5 obetí. Poslednou z obetí bola 85-ročná žena, ktorá zomrela v novembri minulého roka na následky srdcového infarktu. Každý z pacientov, ktorý sa zrejme stal obeťou šoféra, zomrel práve na infarkt. Jeden z nich priamo v sanitke, ďalší zomreli krátko po prevoze alebo v nasledujúcich dňoch.

Ilustračná foto: Unsplash

Muž zatiaľ zadržaný nebol

Príbuzní si mysleli, že pacienti boli vážne chorí a nemali podozrenie, že sa udialo niečo nekalé. Situácia sa zmenila, keď si rodina jedného zo zosnulých pacientov vyžiadala pitvu. Právnici zastupujúci rodiny zosnulých pacientov zdôrazňujú, že nejde o bežnú sanitku. Ide o vozidlo slúžiace na prevoz seniorov na vopred dohodnuté termíny k lekárom alebo na rehabilitáciu. Preto v sanitke nebol lekár či zdravotná sestra, ale len šoféri.

Žena, ktorá zomrela priamo v sanitke, mala v ten deň ísť na fyzioterapiu, no už sa jej nedožila. Prokurátori začali voči vodičovi vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Tvrdia, že išlo o úmyselné konanie a použitie nebezpečných látok. Vodič zatiaľ nebol zadržaný, no jeho činnosť v Červenom kríži bola pozastavená.

Právnička zastupujúca šoféra sanitky sa vyjadrila, že jej klient akékoľvek obvinenia popiera a je hlboko otrasený. Dodáva, že každý z pacientov bol vo vyššom veku a ťažko chorý. Jeden z nich navyše zomrel až 13 dní po prevoze.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac