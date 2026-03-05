Šofér sanitky mal zavraždiť 5 pacientov: Údajne im podal nebezpečnú látku

Muž pracoval pre Červený kríž. Prevážal pacientov zo zariadení pre seniorov na vyšetrenia do nemocnice. Keď do sanitky nastupovali, neboli v priamom ohrození života. Napriek tomu však čoskoro za podozrivých okolností zomreli.
Zrejme im podal nebezpečnú látku
Ako informuje The Guardian, prokurátori v severotalianskom meste Forlì vyšetrujú vodiča sanitky, ktorý je podozrivý z vraždy piatich starších pacientov. Všetky podozrivé úmrtia sa stali počas alebo krátko po preprave pacientov v sanitke, ktorú šoféroval 27-ročný muž pracujúci pre Červený kríž. Vyšetrovatelia si myslia, že šofér podal pacientom počas prevozu zatiaľ nešpecifikovanú nebezpečnú látku.
Vyšetrujú tiež ďalšie podozrivé úmrtia, ktoré taktiež mohol zaviniť vodič. Je možné, že má na svedomí viac ako 5 obetí. Poslednou z obetí bola 85-ročná žena, ktorá zomrela v novembri minulého roka na následky srdcového infarktu. Každý z pacientov, ktorý sa zrejme stal obeťou šoféra, zomrel práve na infarkt. Jeden z nich priamo v sanitke, ďalší zomreli krátko po prevoze alebo v nasledujúcich dňoch.
Muž zatiaľ zadržaný nebol
Príbuzní si mysleli, že pacienti boli vážne chorí a nemali podozrenie, že sa udialo niečo nekalé. Situácia sa zmenila, keď si rodina jedného zo zosnulých pacientov vyžiadala pitvu. Právnici zastupujúci rodiny zosnulých pacientov zdôrazňujú, že nejde o bežnú sanitku. Ide o vozidlo slúžiace na prevoz seniorov na vopred dohodnuté termíny k lekárom alebo na rehabilitáciu. Preto v sanitke nebol lekár či zdravotná sestra, ale len šoféri.
Žena, ktorá zomrela priamo v sanitke, mala v ten deň ísť na fyzioterapiu, no už sa jej nedožila. Prokurátori začali voči vodičovi vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Tvrdia, že išlo o úmyselné konanie a použitie nebezpečných látok. Vodič zatiaľ nebol zadržaný, no jeho činnosť v Červenom kríži bola pozastavená.
Právnička zastupujúca šoféra sanitky sa vyjadrila, že jej klient akékoľvek obvinenia popiera a je hlboko otrasený. Dodáva, že každý z pacientov bol vo vyššom veku a ťažko chorý. Jeden z nich navyše zomrel až 13 dní po prevoze.
