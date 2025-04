So známym jazerom sa deje niečo veľmi zlé: Hrozí nezvratný kolaps, je to horšie, než sa predpokladalo

Kedysi patrilo medzi najrozľahlejšie jazerá sveta, dnes ho z väčšej časti pohltila púšť. Aralské jazero, ktoré sa kedysi rozprestieralo medzi Kazachstanom a Uzbekistanom, je dnes tragickým dôkazom toho, čo sa môže stať, keď sa prírodné zdroje zneužívajú bez dlhodobej vízie.

Ako pripomína portál iMeteo, pôvodne ho napájali dve významné rieky, no zásahy počas sovietskej éry ich odklonili k poľnohospodárskym účelom. To čo nasledovalo, nebolo len zníženie hladiny. Bol to postupný kolaps celého ekosystému.

Jazero, ktoré sa rozpadlo pred očami sveta

Začiatkom druhej polovice 20. storočia ešte nič nenasvedčovalo tomu, že obrovská vodná plocha sa rozdelí na niekoľko zvyškov. No už o niekoľko desaťročí neskôr bolo jasné, že ide o nezvratný proces. Aralské jazero sa postupne rozštiepilo na niekoľko samostatných častí a jeho povrch sa zmenšoval tempom, ktoré nevedeli zastaviť ani neskoršie zásahy.

Z toho, čo kedysi zaberalo desiatky tisíc kilometrov štvorcových, dnes zostáva len zlomok. Namiesto modrej hladiny sa rozprestiera suchá, slaná krajina — púšť Aralkum. Vznikla tam, kde ešte pred pár desaťročiami pulzoval život.

Zmiznutie vody zmenilo všetko

Voda, ktorá mizla, za sebou zanechala viac než len prázdny priestor. Ekonomické dôsledky zasiahli tisíce ľudí, ktorí prišli o obživu z rybolovu. Klíma v regióne sa dramaticky zmenila, suché leto je tak ešte horúcejšie, zima tvrdšia a častejšie sa objavujú vetry nesúce soľ a prach na veľké vzdialenosti. To všetko má zásadný vplyv na zdravie obyvateľov.

Aj keď väčšina vodnej masy je preč, nádej sa úplne nestratila. Severnej časti sa venuje zvýšená pozornosť. Postavenie hrádze na jednej z napájacích riek pomohlo zastaviť úbytok vody v tzv. Malom Aralskom jazere. Voda sa sem postupne vracia, hladina mierne stúpa a snaha o zachovanie tejto časti jazera pokračuje aj s pomocou medzinárodných organizácií.

Lekcia, ktorú si nemôžeme dovoliť ignorovať

Prípad Aralského jazera je varovaním, ktoré by malo rezonovať aj dnes, a to nielen v oblastiach trpiacich suchom. Ukazuje, aké dôsledky môže mať bezohľadné využívanie vody v mene krátkodobej efektivity. Premena jazera na púšť je viac než len geografický zlom. Je to symbol ekologického zlyhania, ktorý pripomína, že príroda má svoje limity.