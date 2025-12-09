So svetom sa deje niečo zlé: Ľudstvo musí rýchlo konať. Za následok to má obrovské katastrofy

Ilustračná foto: NASA

Martin Cucík
TASR
Rok 2025 je v súčasnosti spolu s rokom 2023 druhým najteplejším rokom v histórii.

Tento rok sa podľa utorkovej správy Služby Európskej únie pre sledovanie zmeny klímy (C3S) v rámci programu Copernicus zaradí medzi druhý až tretí najteplejší v histórii meraní. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA a Reuters.

Rok 2025 je v súčasnosti spolu s rokom 2023 druhým najteplejším rokom v histórii, pričom prvenstvo si drží rekordný rok 2024. Predošlý mesiac bol zároveň tretím najteplejším novembrom, aký bol kedy zaznamenaný. Priemerná globálna teplota dosiahla 14,02 stupňa Celzia. November tak bol o 1,54 stupňa teplejší než priemer z predindustriálneho obdobia, čím prekročil hranicu 1,5 stupňa Celzia stanovenú parížskou klimatickou dohodou.

Mimoriadne vysoké teploty zaznamenali najmä v arktických oblastiach. V Európe bol tohtoročný november piatym najteplejším v histórii meraní. Kým východ Európy, Balkán a Turecko čelili nezvyčajne teplému počasiu, v Škandinávii a južnom Nemecku boli teploty relatívne nižšie.

Dôsledkom sú katastrofy

Extrémne prejavy počasia zasiahli v priebehu roka viaceré regióny sveta. Tajfún Kalmaegi si minulý mesiac na Filipínach vyžiadal viac než 200 obetí, Španielsko čelilo najhorším lesným požiarom za posledných 30 rokov a záplavy spolu so zosuvmi pôdy v Indonézii si nedávno vyžiadali takmer 1000 obetí.

Tieto míľniky nie sú abstraktné. Odrážajú zrýchľujúce sa tempo klimatických zmien a jediným spôsobom, ako zmierniť ďalší rast teplôt, je rýchle zníženie emisií skleníkových plynov,“ uviedla Samantha Burgessová, strategická vedúca programu Copernicus pre oblasť klímy.

