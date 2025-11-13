Deje sa niečo strašné: Obyvatelia sa pripravujú na katastrofu, je nutné konať okamžite, ministri sú v pohotovosti

Foto: NASA Earth Observatory

Petra Sušaninová
Ľudia sa musia pripraviť na najhoršie.

Island označil potenciálny kolaps hlavného systému oceánskych prúdov v Atlantickom oceáne za existenciálnu hrozbu. Začal plánovať potrebné kroky a pripravovať obyvateľov aj na tie najhoršie možné scenáre.

Moderná doba ľadová

Ako informuje Mail Online, Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC) je ako obrovský oceánsky dopravný pás, ktorý presúva teplú vodu z trópov do severného Atlantiku. Kľúčovú úlohu zohráva Golfský prúd, ktorý funguje ako hlavný prúd prenášajúci teplú vodu pozdĺž východného pobrežia Ameriky na sever. Pomáha udržiavať miernejšie zimy v severozápadnej časti Európy a na severovýchode Spojených štátov.

Ovplyvňuje ale poveternostné podmienky na celom svete. Avšak čoraz výraznejšie otepľovanie a topenie ľadu v arktických oblastiach spôsobuje, že topiaca sa voda z grónskeho ľadovca sa vlieva do oceánu. Vedci varujú, že studená sladká voda by mohla narušiť zmieňované prúdy.

Foto: R. Curry, Woods Hole Oceanographic Institution/Science/USGCRP., CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Ak by došlo ku kolapsu systému AMOC, rozpútala by sa v Európe moderná doba ľadová. Najmä v severnej časti Európy by teploty klesali k extrémnym hodnotám a ľudia by sa pasovali s rekordnými množstvami snehu a ľadu. V minulosti už ku kolapsu došlo, a to pred poslednou dobou ľadovou, ktorá skončila pred 12 000 rokmi.

Island je v pohotovosti

„Je to priama hrozba pre našu národnú odolnosť a bezpečnosť. Toto je prvýkrát, čo bol konkrétny fenomén súvisiaci s klímou formálne predložený Národnej bezpečnostnej rade ako potenciálna existenciálna hrozba,“ vyjadril sa islandský minister pre klímu Johann Pall Johannsson.

Foto: Althing (Attribution or Attribution), via Wikimedia Commons

Dodáva, že ministerstvá budú v pohotovosti a pripravené reagovať. Vláda v súčasnosti posudzuje, aký výskum je potrebný a aké kroky je nevyhnutné podniknúť, aby bol národ pripravený na možnú katastrofu.

Vyhodnocovanie rizík sa týka rôznych oblastí, od energetiky a potravinovej bezpečnosti až po infraštruktúru a medzinárodnú dopravu. Ak by došlo ku kolapsu AMOC, ani zďaleka sa to nedotkne len severnej Európy. Podľa odborníkov by to mohlo destabilizovať dlhodobé vzorce zrážok, na ktoré sa spoliehajú drobní farmári v Afrike, Indii a Južnej Amerike.

Nie je čas vyčkávať

Vedci dvíhajú varovný prst a myslia si, že svet neberie hrozbu kolapsu dostatočne vážne. Môže pritom k nemu dôjsť už v nasledujúcich desaťročiach. Severská rada ministrov financovala v októbri workshop „Nordic Tipping Week“, na ktorom 60 odborníkov posudzovalo, aký vplyv by to mohlo mať na spoločnosti. V súčasnosti sa finalizujú výsledky tohto stretnutia.

Foto: Pexels

V pondelok vedci z viac ako 30 univerzít a medzinárodných organizácií varovali pred urýchleným topením ľadovcov, ľadových štítov a iných zamrznutých oblastí na Zemi. „Veda sa vyvíja pomerne rýchlo a čas na prijatie opatrení sa kráti, bod zlomu môže byť už veľmi blízko,“ tvrdí oceánograf a klimatológ Stefan Rahmstorf.

Islandský minister dodáva, že Island si jednoducho nemôže dovoliť vyčkávať so založenými rukami a nečinne sa prizerať. Nemôže dokonca čakať ani na výsledky dlhotrvajúcich výskumov, musí konať okamžite.

