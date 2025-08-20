SNS stále presadzuje zníženie počtu VÚC. Kritizuje pritom Kaliňáka aj Rašiho, eurofondy podľa strany nie sú ohrozené

Koaličná SNS urobí všetko pre to, aby koaličná rada zvážila zníženie počtu vyšších územných celkov (VÚC) na polovicu. Vyjadrenia predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho a štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka (obaja Hlas-SD) o tom, že by návrh mohol ohroziť čerpanie eurofondov, považuje strana za nešťastné.
Hovoria o zjednodušení čerpania eurofonodov
„Slovenská národná strana je presvedčená, že zlúčením žúp nemôže byť ohrozené čerpanie eurofondov. Pri zlučovaní vždy existuje nástupnícka organizácia. Je preto nelogické a nešťastné, ak predseda národnej rady straší verejnosť stratou eurofondov. Čerpanie eurofondov je pritom historicky na jednej z najnižších úrovní,“ uviedla strana v stanovisku, ktoré TASR zaslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
SNS hovorí aj o potrebe systémových zmien v zákone o verejnom obstarávaní a následnom zjednodušení pravidiel čerpania eurofondov pre VÚC.
Raši a Kaliňák v spoločnom vyhlásení uviedli, že zníženie počtu VÚC by mohlo mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, územnú spoluprácu a takisto na čerpanie prostriedkov EÚ. Reforma samosprávnych krajov by sa podľa nich mala realizovať až po roku 2027, aby sa znížilo riziko straty eurofondov.
Zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri navrhla SNS minulý týždeň na koaličnej rade. Odôvodnila to úsporou viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Smer-SD je podľa jeho šéfa a premiéra Roberta Fica pripravený zahlasovať za takýto návrh. Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok povedal, že jeho strana je pripravená debatovať o znižovaní počtu, ale po odbornej debate.
Nahlásiť chybu v článku