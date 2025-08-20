SNS stále presadzuje zníženie počtu VÚC. Kritizuje pritom Kaliňáka aj Rašiho, eurofondy podľa strany nie sú ohrozené

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian

TASR
Matej Mensatoris
SNS chce, aby koalícia zvážila zníženie počtu VÚC, kritizuje Rašiho a Kaliňáka.

Koaličná SNS urobí všetko pre to, aby koaličná rada zvážila zníženie počtu vyšších územných celkov (VÚC) na polovicu. Vyjadrenia predsedu Národnej rady SR Richarda Rašiho a štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka (obaja Hlas-SD) o tom, že by návrh mohol ohroziť čerpanie eurofondov, považuje strana za nešťastné.

Hovoria o zjednodušení čerpania eurofonodov

Slovenská národná strana je presvedčená, že zlúčením žúp nemôže byť ohrozené čerpanie eurofondov. Pri zlučovaní vždy existuje nástupnícka organizácia. Je preto nelogické a nešťastné, ak predseda národnej rady straší verejnosť stratou eurofondov. Čerpanie eurofondov je pritom historicky na jednej z najnižších úrovní,“ uviedla strana v stanovisku, ktoré TASR zaslala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

SNS hovorí aj o potrebe systémových zmien v zákone o verejnom obstarávaní a následnom zjednodušení pravidiel čerpania eurofondov pre VÚC.

Raši a Kaliňák v spoločnom vyhlásení uviedli, že zníženie počtu VÚC by mohlo mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, územnú spoluprácu a takisto na čerpanie prostriedkov EÚ. Reforma samosprávnych krajov by sa podľa nich mala realizovať až po roku 2027, aby sa znížilo riziko straty eurofondov.

Zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri navrhla SNS minulý týždeň na koaličnej rade. Odôvodnila to úsporou viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít. Smer-SD je podľa jeho šéfa a premiéra Roberta Fica pripravený zahlasovať za takýto návrh. Líder Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok povedal, že jeho strana je pripravená debatovať o znižovaní počtu, ale po odbornej debate.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Raši odkázal koaličným partnerom Dankovi aj Huliakovi, že zrušiť župy nie je dobrý nápad. Prišli…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac