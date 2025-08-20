Raši odkázal koaličným partnerom Dankovi aj Huliakovi, že zrušiť župy nie je dobrý nápad. Prišli by sme o eurofondy

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
Na stole je stále možnosť reformy.

Zrušenie žúp nie je dobrý nápad, Slovensko by prišlo o eurofondy. Upozornili na to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák (Hlas-SD).

Reagovali tak na intenzívne diskusie o konsolidácii verejných financií, v rámci ktorých sa hovorilo aj možnosti konsolidácie formou zníženia počtu vyšších územných celkov (VÚC). Tento krok by podľa Rašiho a M. Kaliňáka síce mohol prispieť k efektívnejšiemu využívaniu verejných financií a potenciálne znížiť administratívne náklady, no upozornili, že je potrebné sa na to pozerať komplexnejšie a nerobiť unáhlené rozhodnutia.

Znamenalo by to koniec eurofondov

Prípadné zmeny v systéme VÚC by podľa nich mohli mať negatívny vplyv na rozvoj regiónov, územnú spoluprácu a v neposlednom rade aj na čerpanie prostriedkov EÚ. „Racionalizácii sa nebránime, pokiaľ prebehne konštruktívna diskusia, dôkladné zváženie všetkých možných dopadov, tak aby tento proces nebol realizovaný unáhlene či bez systémového prístupu,“ povedal Raši.

Podľa M. Kaliňáka je potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť, že reforma samosprávnych krajov musí byť precízne pripravená, a to v diskusii s územnými partnermi, a že môže byť platná až od roku 2030. „Keďže tieto zmeny by boli úzko prepojené aj s čerpaním eurofondov VÚC, odporúčame ich realizovať až v nadchádzajúcom programovom období, a to po roku 2027, čím sa zabezpečí kontinuita a minimalizuje sa riziko straty európskych zdrojov,“ doplnil M. Kaliňák.

Diskusia o územnej zmene musí podľa predsedu parlamentu a štátneho tajomníka prebiehať už dnes, aby sa stihol nastaviť systém tak, aby bol reflektovaný pri tvorbe novej dohody s EÚ týkajúcej sa eurofondov. Podotkli, že EÚ kladie dôraz na efektívne financovanie regiónov, čím sa posilňuje regionálny rozvoj a zvyšuje sa efektivita čerpania eurofondov.

Bude stačiť reforma?

„Je nevyhnutné, aby sme boli spoľahlivým a predvídateľným partnerom pre Európsku komisiu, pretože ak by zmena v počte žúp nastala bez dôkladnej prípravy a dohody, hrozilo by riziko nečerpania eurofondov. Nový model by si vyžadoval otvorenie a zmenu už existujúcich dohôd s EÚ, čo je časovo náročný a komplikovaný proces a môže vyvolať chaos a neefektívne využívanie dostupných zdrojov,“ vysvetlili.

Súčasne upozornili, že zníženie počtu žúp musí byť aj súčasťou reformy verejnej správy a modernizácie samospráv. K reforme sa na jeseň majú vyjadriť a priniesť svoje návrhy aj Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a SK8. Reforma musí podľa Rašiho a M. Kaliňáka reflektovať súčasné potreby a výzvy, s dôrazom na systémové nastavenie, ktoré umožní nielen konsolidáciu, ale aj zachovanie alebo zvýšenie schopnosti samospráv efektívne čerpať eurofondy a poskytovať kvalitné služby občanom.

„Diskusia by sa preto nemala sústrediť len na zmenu počtu a mapu samosprávnych krajov, ale aj na ich obsah a kompetencie. Cieľom by malo byť vytvoriť taký systém, ktorý bude nielen efektívny z hľadiska čerpania financií či už verejných alebo európskych, ale najmä prospešný pre občanov, zohľadňujúci ich potreby a podporujúci regionálny rozvoj,“ uzavrel Raši.

