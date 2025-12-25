Smutná správa zo sveta seriálov: Herec známy z Priateľov aj Doktora Housa zomrel po dlhom boji s ťažkou chorobou

Ilustračná foto: Unsplash (David Monje)

Nina Malovcová
Výraznejšie na seba upozornil epizódnou rolou v kultovom seriáli Seinfeld, ktorá mu otvorila dvere k ďalším projektom.

Televízny svet prišiel o ďalšiu výraznú osobnosť. Vo veku 60 rokov zomrel americký herec Pat Finn, ktorého diváci poznali najmä zo seriálových hitov Priatelia, Seinfeld či Taká obyčajná rodinka. Herec, improvizátor a pedagóg podľahol rakovine, s ktorou bojoval posledné tri roky.

Jeho odchod zasiahol fanúšikov aj kolegov, ktorí o ňom hovoria ako o mimoriadne láskavom a inšpiratívnom človeku. Herec zomrel v pondelok vo svojom dome v Los Angeles. Ako informuje ABC News, od roku 2022 sa liečil na rakovinu močového mechúra. Rodina vo vyhlásení uviedla, že „žil svoj život naplno, s radosťou a nadšením“ a aj počas náročného obdobia si zachoval optimizmus.

Od menších úloh k známym seriálom

Pat Finn začínal svoju televíznu kariéru v polovici 90. rokov. Spočiatku sa objavoval v menších vedľajších úlohách v seriáloch George Wendt Show či Murphy Brown. Výraznejšie na seba upozornil epizódnou rolou v kultovom seriáli Seinfeld, ktorá mu otvorila dvere k ďalším projektom a upevnila jeho pozíciu v televíznom prostredí.

V nasledujúcich rokoch sa objavil v množstve populárnych seriálov. Diváci ho mohli vidieť v Priateľoch, Zlatej sedemdesiatke aj v Doktorovi Houseovi. Najvýraznejšiu stopu však zanechal ako Bill Norwood v seriáli Taká obyčajná rodinka. Medzi rokmi 2011 a 2018 sa objavoval v niekoľkých sériách a stal sa stabilnou súčasťou hereckého obsadenia.

Herec, improvizátor aj pedagóg

Popri televíznych a hereckých úlohách bol Pat Finn známy aj ako improvizátor. Pôsobil v improvizačnej skupine Beer Shark Mice a zároveň sa venoval pedagogickej činnosti na univerzite v Colorade. Podľa jeho rodiny počas rokov vychoval a mentoroval množstvo študentov, ktorých inšpiroval nielen profesionálne, ale aj ľudsky.

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Richard Kind (@realrichardkind)

Na zosnulého herca si zaspomínali aj jeho kolegovia z hereckej brandže. Opisujú ho ako výnimočne skromného, láskavého a pozitívne naladeného človeka, ktorý vedel povzbudiť a pomôcť ostatným rásť. „Pomáhal ľuďom byť lepšími, nielen na obrazovke, ale aj v živote,“ odkázal jeden z jeho blízkych kolegov.

