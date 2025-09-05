Fanúšikovia seriálu Sľub sa zbláznia: Ak pochádzate z týchto miest, čaká na vás prekvapenie

Televízny seriál Sľub vychádza zo svojich obrazoviek priamo medzi divákov. Hviezdy obľúbeného seriálu vyrážajú na veľkolepú Sľub Roadshow, počas ktorej sa v desiatich mestách naprieč Slovenskom budú fanúšikovia môcť osobne stretnúť so svojimi seriálovými idolmi.
Seriál, ktorý si získal celé Slovensko
Denný rodinný seriál Sľub, odohrávajúci sa v 80. rokoch v Československu, sa už krátko po svojom štarte stal absolútnym televíznym fenoménom. Vďaka príbehom plným nádejí, rozporov, lásky aj strát, zasadeným do zlomových čias neistoty, si seriál okamžite získal srdcia státisícov divákov všetkých generácií. Skvelé herecké obsadenie, v ktorom sú namixované obľúbené hviezdy aj mladé talenty, sa stalo súčasťou každodenného života mnohých slovenských domácností.
Markíza prináša fanúšikom jedinečnú možnosť
Odporúčané články
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku