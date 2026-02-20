Ukrajina opäť odložila spustenie ropy cez Družbu. Slovnaft reaguje, po mori ju dovážať môžeme

Slovnaft a MOL Group môžu v súlade s európskymi a americkými sankciami dovážať ruskú ropu po mori v prípade, že ropovod Družba nebude v prevádzke. V piatok to v reakcii na vyjadrenie chorvátskeho ministra hospodárstva Ante Šušnjara uviedla rafinéria Slovnaft s tým, že toto pravidlo platí aj pre Chorvátsko.
Medzitým ministerstvo hospodárstva informovalo, že Obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba sa odkladá na 24. februára. Dodávky mali byť pritom obnovené dnes, 20. februára.
„Transpetrol ako štátna spoločnosť v pôsobnosti bola ukrajinskou stranou informovaná o ďalšom posune dátumu obnovenia dodávok ropy na Slovensko z Ukrajiny, a to na 24. februára. Dôvody tohto posunu neboli nijako vysvetlené,“ uvádza ministerstvo.
„Rezort hospodárstva komunikuje s partnermi v zahraničí a podporuje riešenia, ktoré umožnia príchod alternatívnych dodávok ropy, najmä prostredníctvom ropovodu Adria, a pripravuje sa aj na možnosť reverzného toku z Českej republiky ako doplnkového riešenia,” uzavrel rezort hospodárstva.
Dodávky z iných zdrojov budú
MOL v spolupráci so Slovnaftom v súčasnosti pracujú na tom, aby zabezpečili ropu z čo najširšieho okruhu zdrojov, uviedol Slovnaft.
„Objednali sme dodávky zo Saudskej Arábie, z Nórska, Kazachstanu a Líbye. Prvé tankery dorazia do Omišalja začiatkom marca,“ priblížil hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Rafinéria okrem toho využíva aj strategické zásoby. „Vďaka diverzifikovaným zdrojom dokážeme udržať bezpečnosť dodávok v regióne aj v tejto situácii, no zároveň žiadame našich chorvátskych partnerov, aby nás podporili tým, že umožnia prechod všetkých dodávok,“ dodal Molnár.
Dodržiavajú pravidlá
Pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť v strednej a vo východnej Európe, staré spory musia ísť podľa Slovnaftu bokom. Situáciu treba riešiť spoločne, s chladnou hlavou a profesionálnym prístupom. Slovnaft a MOL Group podľa hovorcu pritom vždy striktne dodržiavajú všetky sankčné pravidlá a zodpovedne posudzujú všetky dostupné možnosti.
Dôležitou otázkou je aj kapacita ropovodu Adria, ktorým sa ropa dá dopraviť do Maďarska a následne na Slovensko. Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko a Európska komisia sa podľa Molnára dohodli na odborných, dlhodobých kapacitných testoch, na ktorých sa bude podieľať aj nezávislý medzinárodný tím pozorovateľov. „Až po ich ukončení budeme mať jasný obraz o tom, aké sú reálne možnosti chorvátskej časti ropovodu Adria. V tejto chvíli nemá zmysel operovať číslami, ktoré neprešli riadnym testovaním,“ zakončil Molnár.
