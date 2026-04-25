Kemenický zníženie dôležitého ratingu očakával: Odmieta kritiku opozície pre nepodarenú konsolidáciu

Zníženie ratingu Slovenska agentúrou Standard & Poor´s (S&P) bolo očakávané. Napriek jeho aktuálnemu poklesu je tento rating naďalej v investičnom pásme a stále o jeden stupeň vyšší, ako hodnotenia ďalších dvoch veľkých agentúr Moody´s a Fitch. Vo vyjadrení na sociálnej sieti to opätovne zdôraznil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). S&P upravila v piatok (24. 4.) rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom.
„Musím povedať, že to nebude mať absolútne žiadny vplyv ani na finančné trhy, ani za koľko sa budeme financovať, vzhľadom na to, že všetky riziká boli už dávno očakávané a zarátané, že sa tento rating bude približovať k ostatným ratingovým agentúram,“ zdôraznil minister. Pripomenul, že len nedávno iné dve ratingové agentúry, kanadská Morningstar a japonská JCR, potvrdili Slovensku doterajšie ratingové hodnotenie.
Odmietol tiež kritiku opozície o zlej rozpočtovej politike a nepodarenej konsolidácii. Predchádzajúce vlády podľa Kamenického odovzdali verejné financie s deficitom 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) a súčasný kabinet ho už niekoľko rokov znižuje.
Vláda vraj napráva chyby z minulosti
„Momentálny stav je taký, že za rok 2025 budeme mať ešte lepší deficit, ako sme plánovali v rozpočte. V rozpočte sme mali 4,72 %, bude 4,45 % HDP,“ vyčíslil šéf rezortu financií. Vláda tak podľa neho len napráva chyby z minulosti, za ktoré sú spoluzodpovední aj viacerí súčasní opoziční kritici.
Tí sa podľa Kamenického kritikou snažia zbaviť vlastnej zodpovednosti. Na sociálnej sieti skritizoval napríklad kroky bývalého predsedu úradníckej vlády a súčasného europoslanca opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Ľudovíta Ódora, ktorý ho v sobotu vyzval na odstúpenie z funkcie.
„Vidieť jeho pachtenie sa za funkciami a jeho vôľu sadnúť si čo najskôr minimálne na stoličku ministra financií a keď sa zadarí, tak aj na stoličku premiéra. Pán Ódor, aby ste robili zverstvá z lego kociek, tak to vám teda radosť neurobím! Konsolidácia nie je nikdy pekná a robíme ju nielen kvôli Matovičovi, Hegerovi, Jakabovi, Viskupičovi, Naďovi, ale aj kvôli vám, pán Ódor. A robíme ju s čo najväčším ohľadom voči bežným ľuďom a dôchodcom,“ poznamenal Kamenický na sociálnej sieti.
