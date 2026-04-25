Fico hovorí o balíku, ktorý má povzbudiť ekonomiku: Referendum označil za najhlúpejšie v histórii Slovenska

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Petra Sušaninová
TASR
Vyjadril sa aj k voľbám zo zahraničia.

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) avizuje balík krokov, ktoré by mohli aspoň mierne povzbudiť ekonomiku či znížiť tlak vysokých cien energií na našu konkurencieschopnosť. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti.

Vyjadril zároveň nespokojnosť s tým, že na „urgentnú krízu v EÚ nedokáže Európska komisia ponúknuť urgentné celoeurópske riešenia“. Predseda vlády reagoval aj na návrh zákona, ktorý zakazuje voliť zo zahraničia poštou. Deklaroval, že budú trvať na jeho prerokovaní a urobia všetko pre jeho schválenie. Otázky júlového referenda označil za najhlúpejšie v celej histórii moderného Slovenska. Spomenul aj Benešove dekréty, ktoré sú podľa neho nezrušiteľné.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
