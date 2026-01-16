Slovenský reťazec ponúkal vodku s treskou ako konsolidačné raňajky. Išlo o bizarnú zľavu v letáku

Ilustračná foto: Facebook - Terno

Roland Brožkovič
O treske s rožkom a s vodkou hovorí ako o konsolidačných raňajkách.

Správne nastavená marketingová stratégia je v dnešnom svete mimoriadne dôležitá a vedia to aj potravinové reťazce. Taký Kaufland na sociálnych sieťach pravidelne zverejňuje rôzne satirické reklamy s odkazmi na aktuálne politické témy a hoci mu to vychádza, je to chôdza po tenkom ľade. Presvedčilo sa o tom aj Terno, ktoré chcelo zrejme skúsiť niečo podobné, no situáciu vôbec neodhadlo.

Vo svojom najnovšom letáku, platnom od 15. januára do 21. januára, totiž zverejnilo bizarnú a najmä nevhodnú reklamu, ktorá pobúrila časť verejnosti. O treske s rožkom a s vodkou hovorí ako o typických konsolidačných raňajkách. Ak si ľudia navyše kúpia všetky tieto tri produkty spolu, získajú zľavu 30 percent. Na tému upozornili Aktuality.

Pokus o humor

Podľa marketingovej odborníčky Veroniky Števčat Szabóovej ide o nezodpovednú komunikáciu zo strany reťazca a je to úplne cez čiaru. Terno totiž týmto spôsobom normalizuje alkohol a dokonca aj jeho bežné používanie na raňajky. Rozumie však, že zrejme to bol akýsi neúspešný pokus o humor či satiru.

Foto: Terno (reprofoto)
