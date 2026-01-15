Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“

Foto: X/iamAtheistGirl

Martin Cucík
V Iráne protestujú milióny ľudí a po viac ako 40 rokoch sa črtá pád režimu. Pozreli sme sa preto na prekvapivú históriu tohto unikátneho národa.

Irán zažíva najvážnejšiu vlnu nepokojov za posledné roky. To, čo sa spočiatku začalo ako protest proti ekonomickému úpadku a rastúcim životným nákladom, sa postupne mení na otvorenú výzvu voči samotným základom islamskej republiky. Iránci už neprotestujú pre ekonomiku. Protestujú proti režimu radikálneho islamu.

Pochopiť to, čo sa deje v Iráne, nie je ľahké. Vyžaduje si to prestať vnímať svet jednoduchou optikou a pozrieť sa skutočne na príčiny toho, prečo sa dostala táto krajina, kedysi staroveká Perzská ríša, do stavu, v akom je teraz.

Irán pred rokom 1979: moderný štát so silným vplyvom Západu

Pred islamskou revolúciou bol Irán úplne inou krajinou, než akú poznáme dnes. Vládol v nej šach Mohammad Rezá Pahlaví, autoritársky, no sekulárny panovník, ktorý sa snažil modernizovať krajinu po vzore Západu. Irán mal úzke vzťahy so Spojenými štátmi a s Európou, ženy mohli študovať a pracovať, nebolo povinné nosiť šatky a veľké mestá pôsobili skôr ako moderné metropoly než ako náboženské centrá.

V súčasnom režime je podľa islamského zákona stále povinné nosenie hidžábu na verejnosti. Pred rokom 1979 to však bolo inak. V určitom období režim dokonca podľa portálu The week doslova prikazoval, že ženy nesmú chodiť zahalené.

Modernizácia však mala aj temnú stránku. Šachov režim bol represívny, politická opozícia bola potláčaná a obávaná tajná polícia SAVAK sa preslávila mučením a sledovaním odporcov.

Zisky z ropy sa koncentrovali v rukách elít a bežní Iránci mali pocit, že krajina síce bohatne, no oni z toho nič nemajú. Stav vtedajšej ekonomiky ilustruje aj múzeum zamerané na túto tému, nachádzajúce sa v Albánsku.

Revolúcia 1979: sľub slobody, ktorý sa zmenil na teokraciu

V roku 1979 vypukla islamská revolúcia, ktorú viedol ajatolláh Rúholláh Chomejní. Milióny Iráncov vyšli do ulíc s víziou spravodlivejšej spoločnosti, konca diktatúry a nezávislosti od zahraničných mocností. Šach utiekol do exilu a monarchia sa zrútila.

To, čo nasledovalo, však nebola demokracia, akú si mnohí predstavovali. Nový režim vytvoril islamskú republiku, v ktorej má konečné slovo duchovný vodca. Náboženstvo sa stalo základom štátnej moci, politická opozícia bola opäť potlačená a sloboda jednotlivca podriadená ideológii.

Po revolúcii bol zavedený aj islamský trestný zákonník, ktorý vychádza zo šaríe (islamského práva). To znamená bičovanie, odťatie končatín aj napríklad trest smrti za „urážku islamu“.

Mnohí Iránci si časom uvedomili, že vymenili jednu formu autoritárstva za inú – tentoraz náboženskú a v mnohých ohľadoch omnoho horšiu. Režim dokonca popravoval aj ľudí, ktorí sa priamo podieľali na revolúcii.

Iránsky najvyšší vodca. Foto: Profimedia

Od revolúcie prešiel Irán viacerými krízami. Vyčerpávajúcou vojnou s Irakom v 80. rokoch, medzinárodnou izoláciou, sankciami a opakovanými vnútornými nepokojmi. Protesty sa pravidelne vracali v roku 1999, 2009, 2017, 2019 či počas vzniku hnutia „Woman, Life, Freedom“ po smrti Mahsy Aminiovej v roku 2022.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac