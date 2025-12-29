Slovenský futbalový reprezentant strelil facku chlapcovi: Po urážkach na adresu matky vraj vybuchol

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Martin Cucík
Emócie v športe sa niekedy ovládajú ťažko, presvedčil sa o tom aj slovenský reprezentant Denis Vavro.

Na amatérskom halovom turnaji v Preseľanoch sa slovenský reprezentant Denis Vavro postaral o rozruch, keď podľa videozáznamov fyzicky napadol len 17-ročného chlapca. Obranca nemeckého Wolfsburgu sa po prvotnom zapieraní napokon verejne priznal a chlapcovi sa ospravedlnil.

Denis Vavro sa k udalosti vyjadril na sociálnych sieťach. Pripustil, že zlyhal, no spočiatku tvrdil, že nikoho fyzicky nenapadol. Po zverejnení aj druhého videozáznamu sa napokon priznal. Ako dôvod svojho výbuchu uviedol hrubé urážky smerované na adresu jeho matky.

„Veľmi ma mrzí incident, ktorý sa stal na turnaji, na ktorom sa rád zúčastňujem. Na palubovke sa strhla potýčka, chcel som len chalanov upokojiť, keď mi jeden z divákov začal urážať maminu. Vtedy som podľahol emóciám,” vyjadril sa na svojom instagrame Vavro.

Ospravedlnenie oficiálne aj telefonicky

V oficiálnom vyjadrení Vavro uviedol, že telefonicky kontaktoval chlapca a ospravedlnil sa mu.

Chcel by som sa ešte raz ospravedlniť za svoje správanie počas turnaja, mrzí ma, čo sa stalo. Uvedomujem si, že aj keď na moju adresu zaznievali provokácie, rozhodne nesmiem takto reagovať. Bolo to za čiarou a nevhodné z mojej pozície hráča slovenskej futbalovej reprezentácie. Chlapcovi som už telefonoval a osobne som sa mu ospravedlnil. Určite si dám do budúcnosti pozor, aby sa už nič také nezopakovalo,“ uviedol pre Denník Šport prostredníctvom hovorkyne Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Moniky Jurigovej.

