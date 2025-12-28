Nový štát na mape sveta? Izrael uznal africký odštiepenecký región, mnohé krajiny na tento krok ostro reagujú

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
TASR
V sobotu 21 prevažne moslimských krajín v spoločnom vyhlásení upozornilo na vážne následky rozhodnutia Izraela na „mier a bezpečnosť v Africkom rohu“ a širšom regióne Červeného mora.

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok mimoriadne zasadne a bude diskutovať o rozhodnutí Izraela, ktorý ako prvá krajina na svete oficiálne uznal odštiepenecký región Somaliland za nezávislý štát. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).

V sobotu 21 prevažne moslimských krajín v spoločnom vyhlásení, ktoré vydalo Katar, upozornilo na vážne následky rozhodnutia Izraela na „mier a bezpečnosť v Africkom rohu“ a širšom regióne Červeného mora. Krok Izraela podľa nich „predstavuje vážne porušenie zásad medzinárodného práva“.

Krok odmietajú aj ďalšie krajiny

Izrael v piatok oznámil oficiálne uznanie Somalilandskej republiky, ktorá sa rozprestiera na severozápade Somálska. Až do piatka žiadna krajina sveta neuznávala Somaliland, ktorý v roku 1991 jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska. Rozhodnutie Izraela prišlo len niekoľko dní predtým, ako má Somálsko prevziať rotujúce predsedníctvo BR OSN.

Tento krok zo strany Izraela odmietlo viacero krajín vrátane Egypta, Turecka, Spojených štátov či Africkej únie. Európska únia zdôraznila potrebu rešpektovať suverenitu Somálska. Mogadišo odsúdilo izraelský krok ako „zámerný útok“ na jeho suverenitu.

Krajiny v spomínanom vyhlásení tiež odsúdili „pokusy o násilné vyhnanie palestínskeho ľudu zo svojho územia“. Reagovali tak na správy médií, ktoré spájali možné uznanie Somalilandu so snahami presunúť Palestínčanov z Pásma Gazy. Somaliland bol podľa nich medzi africkými územiami ochotnými prijať Palestínčanov vyhostených Izraelom.

Foto: SITA/AP

Minister zahraničných vecí Somalilandu Abdirahman Dahir Adam v sobotu pre izraelskú televíziu Channel 12 uviedol, že krok Izraela nemá nič spoločné s konfliktom v Gaze. Podľa kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanjahau Izrael uznal Somaliland „v duchu abrahámovských dohôd,“ zameraných na normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a viacerými arabskými krajinami.

TOI poznamenal, že Bahrajn, Maroko a Spojené arabské emiráty, ktoré sa pripojili k abrahámovských dohodám, nepodpísali spomínané spoločné vyhlásenie. Sýria v samostatnom vyhlásení taktiež odsúdila krok Izraela uznať nezávislosť Somalilandu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zelenskyj pricestoval do Miami, čakajú ho ďalšie rokovania s Trumpom. Mier diktovaný Moskvou však neprijme

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac