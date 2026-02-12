Slovensku hrozí, že príde o miliardy z eurofondov, tvrdí PS. Naša krajina vraj výrazne zaostáva v ich čerpaní

Foto: TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
SITA
Dôvodom má byť podľa progresívcov neschopnosť vlády.

Slovensku reálne hrozí prepadnutie eurofondov. Ako upozornila europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS), Slovensko sa opakovane dostáva na rokovania Európskeho parlamentu pre problémy s právnym štátom a so zneužívaním eurofondov. Je to podľa nej vizitka vlády Roberta Fica (Smer-SD).

„Deje sa to práve v čase, keď sa rokuje o budúcich eurofondoch. Táto vláda s nimi hazarduje,“ vyhlásila Karvašová. PS tak po stretnutí s podpredsedom Európskej komisie pre eurofondy a reformy Raffaelom Fittom varuje, že Slovensku reálne hrozí prepadnutie miliárd eur.

K dispozícii máme 12,6 miliardy eur

„Od partnerov v EÚ jasne zaznieva, že problémom nie je Slovensko ako také, ale systém vytvorený vládou Roberta Fica,“ zdôraznila europoslankyňa. Zo stretnutia s Fittom podľa jej slov vyplýva, že vláda nebola schopná jasne sa prihlásiť k silným regiónom pri budúcich eurofondoch.

„Zmeniť nechcú nič, naopak, naďalej chcú využívať eurofondy ako svoj politický nástroj a rozdávať svojim najbližším a vyvoleným,” vyhlásila Karvašová. Podľa PS krajina potrebuje lepšie školy, nemocnice, cesty a železnice.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Nepotrebujeme penzióny, v ktorých sa nedá ubytovať. Nepotrebujeme jazierka na golfových ihriskách a zjazdovkách, ale skutočné vodozádržné opatrenia. Nepotrebujeme stanice za milióny, na ktorých nestoja vlaky, ale premyslené investície do infraštruktúry. A potrebujeme digitálne služby štátu hodné 21. storočia,“ vyhlásil poslanec Ján Hargaš (PS).

Slovensko podľa Hargaša výrazne zaostáva v čerpaní eurofondov. Dôvodom je podľa jeho slov neschopnosť vlády. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sa peniaze dostali k ľuďom a regiónom, nie aby sa stali nástrojom politického klientelizmu,“ doplnil Hargaš.

Progresívci priblížili, že Slovensko má k dispozícii 12,6 miliardy eur, no do roku 2026 vyčerpalo menej ako 13 percent. Susedné Česko vyčerpalo pritom približne 30 percent a Poľsko, Rumunsko či Maďarsko vyčerpali približne 20 percent. Truban kritizuje, že najhoršie je na tom ministerstvo investícií.

„Od decembra 2025 nezasadol Monitorovací výbor, ktorý schvaľuje výzvy. Projekty čakajú na podpis zmluvy aj viac ako rok. Všetko stojí,“ zdôraznil Truban. Zároveň podľa PS hrozí, že Slovensko nestihne vyčerpať približne 1,5 miliardy eur z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré musí získať do leta tohto roka. Progresívci preto v tejto súvislosti vyzývajú na prípravu vízie a stratégie pre Slovensko v úzkej spolupráci s partnermi, regiónmi aj opozíciou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Jeffrey Epstein
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac