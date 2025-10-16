Slovensko sa stáva lídrom prestížneho medzinárodného projektu NATO: Je to veľký úspech, hlási Robert Kaliňák

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Petra Sušaninová
SITA
Kaliňák hovorí o veľkom úspechu.

Slovenská republika sa stáva lídrom nového medzinárodného projektu Severoatlantickej aliancie. Počas rokovaní v Bruseli podpísal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák dokument o budúcej spolupráci na projekte NATO Fires Centre of Excellence. K spolupráci sa pripojili aj ministri obrany Veľkej Británie, Kanady, Turecka, Fínska, Chorvátska, Maďarska a Belgicka. Taliansko sa do iniciatívy zapojilo ešte predtým.

Slovensko vstupuje do prestížneho medzinárodného projektu

Vďaka tomuto kroku Slovensko oficiálne vstupuje do prestížneho medzinárodného projektu, ktorého cieľom je rozvoj schopností v oblasti delostrelectva, riadenia paľby a prepojenia systémov velenia a riadenia v rámci členských štátov NATO. Centrum výnimočnosti bude sídliť vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie, ktorý sa týmto stane druhým aliančným centrom na území Slovenska. Takýto počet centier majú v rámci Aliancie len štyri ďalšie krajiny.

Zriadenie centra výnimočnosti v oblasti paľby je podľa Ministerstva obrany Slovenskej republiky nielen potvrdením vysokého odborného štandardu VTSÚ Záhorie, ale aj silným signálom dôvery v slovenské obranné kapacity. Projekt zároveň otvára nové možnosti pre profesionálny rozvoj príslušníkov Ozbrojených síl SR, medzinárodnú výmenu skúseností a posilnenie aliančnej spolupráce.

Foto: SITA – Milan Illík

Je to obrovský úspech

„Je to pre Slovensko obrovský úspech a dôkaz toho, že sme spoľahlivým a stabilným partnerom v Aliancii. Naše zapojenie do tohto projektu posilní nielen regionálnu, ale aj aliančnú spoluprácu a prinesie nové príležitosti pre odborný rast príslušníkov Ozbrojených síl SR. Je to zároveň odkaz všetkým odborníkom ako pozitívne je vnímaný slovenský obranný priemysel vo svete,“ uviedol minister obrany Robert Kaliňák.

Projekt NATO Fires Centre of Excellence prispeje k rozvoju špecializovaných expertíz v oblasti koordinovanej paľby a integrácie moderných systémov velenia. Centrum bude poskytovať odborné zázemie aj pre výcvik a vývoj technológií, čím posilní pripravenosť NATO čeliť moderným bezpečnostným výzvam.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Inštitút ľudských práv vyzval Európsku komisiu, aby vláde Roberta Fica zmrazila eurofondy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac