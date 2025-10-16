Inštitút ľudských práv vyzval Európsku komisiu, aby vláde Roberta Fica zmrazila eurofondy

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor

Tomáš Mako
Organizácia takýto krok odôvodňuje nedávno schválenou novelou Ústavy SR.

Slovenská mimovládna organizácia Inštitút Ľudských Práv vyzvala Európsku komisiu, aby bezodkladne poskytla právne a politické kroky v súvislosti s nedávno schválenou novelou Ústavy SR.

IĽP preto doručil predsedníčke Eurokomisie Ursule von der Leyen a komisárovi pre demokraciu, spravodlivosť, právny štát a ochranu spotrebiteľov Michaelovi McGrathovi otvorený list.

V ňom Komisiu vyzývajú na bezodkladné politicko-právne kroky a zmrazenie eurofondov vláde Roberta Fica.

“Touto hanebnou novelou sa z Ústavy SR stal dokument, ktorý klame, diskriminuje a popiera ľudské práva. Klame preto, lebo intersex ľudia existujú. Diskriminuje, pretože umožňuje adopciu len manželským párom, čo takisto nemá žiaden racionálny podklad. Čím ďalej, tým viac párov žije bez sobáša a aj tie svadby, ktoré sa v SR udejú, v tretine prípadov končia rozvodom.

Teda jediný výsledok tejto zmeny bude, že v detských domovoch bude ostávať viac neosvojených maloletých osôb, čo zaťaží štátny rozpočet. Ústava však porušuje ľudské práva detí nielen v tomto bode, ale aj v prípade ideologických a politických zásahov do učebného procesu. Deti pritom majú právo na vzdelanie a informácie,” uviedol riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Šéf IĽP Peter Weisenbacher, Foto: SITA/Jana Birošová

Porušenie legislatívy EÚ

Podľa právničky organizácie Kataríny Klimentovej je novela Ústavy, ktorá vstúpi do platnosti už 1. novembra, v príkrom rozpore s právom EÚ a ide tiež o mimoriadne nebezpečný precedens. „Eurokomisia musí teraz jednať, lebo inak by sa mohlo stať, že podobnú zmenu Ústavy by sa rozhodli urobiť aj v iných krajinách,” dodáva Klimentová.

