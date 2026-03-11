Slovensko sa má opäť vyhrážať zablokovaním ruských sankcií: Máme vraj podmienku a podporuje nás aj Maďarsko

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Slovensko pohrozilo blokovaním predĺženia sankcií.

Slovensko pohrozilo zablokovaním predĺženia sankcií Európskej únie voči viac než 2600 ruským jednotlivcom a subjektom o ďalších šesť mesiacov, uviedli v utorok pre portál EUobserver traja diplomati EÚ. Ich platnosť vyprší v nedeľu 15. marca, informuje TASR.

Podľa diplomatov Bratislava podmieňuje súhlas s predĺžením sankcií vyradením dvoch osôb – Michaila Fridmana a Ališera Usmanova – zo sankčného zoznamu. Informáciu priniesla aj stanica Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).

Ministerstvo hovorí o ochrane národných záujmov

„Slovenská diplomacia môže potvrdiť, že je aktívnym účastníkom diskusií v rámci Európskej únie o všetkých sankčných otázkach vrátane aktuálnej revízie sankcií, pričom sa podobne ako všetky členské štáty riadi predovšetkým svojimi národnými záujmami. Rokovania o predĺžení sankcií naďalej pokračujú a Slovenská republika posudzuje všetky aspekty,“ uviedol pre TASR komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii na zverejnené informácie.

Foto: SITA/AP

„Slovensko chce zo zoznamu vyradiť niektoré osoby a Maďarsko ich podporuje,“ uviedol jeden z diplomatov EÚ. Ďalší dodal, že podobná situácia sa opakuje pri každom predlžovaní sankcií. Veľvyslanci členských štátov pri EÚ mali o predĺžení reštriktívnych opatrení úvodnú diskusiu 3. marca, ďalšie rokovanie by sa malo uskutočniť v stredu.

Sankcie musia členské štáty predlžovať každých šesť mesiacov

Sankcie, ktoré sa musia obnovovať každých šesť mesiacov, prestanú platiť, ak sa členské štáty na ich predĺžení do 15. marca nedohodnú jednomyseľne. EÚ ich uvalila na osoby a subjekty, ktoré podľa nej nesú zodpovednosť za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Reštriktívne opatrenia zahŕňajú pre fyzické osoby zákaz cestovania do EÚ, zmrazenie aktív a zákaz sprístupnenia finančných prostriedkov či iných hospodárskych zdrojov osobám a subjektom zaradeným na sankčný zoznam.

