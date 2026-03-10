Za dobrotu na žobrotu: Hasičov po zásahu v osade napadli Rómovia. Hádzali po nich kamene a poškodili techniku

Ilustračná foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Martin Cucík
TASR
Pri rómskej osade došlo k poškodeniu hasičského vozidla.

Po uhasení požiaru pri rómskej osade na ulici Za traťou v Lipanoch v okrese Sabinov došlo k poškodeniu vozidla Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a napadnutiu príslušníkov. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove.

Príslušníci s technikou z hasičskej stanice Lipany boli napadnutí obyvateľmi osady, ktorí ich začali napádať a hádzať kamene. Došlo k poškodeniu zasahujúcej techniky (CAS-30 Tatra 815-7), k zraneniam príslušníkov nedošlo,“ uviedol operačný dôstojník. Na mieste zasahovali štyria hasiči s jedným kusom techniky.

