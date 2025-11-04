Slovensko prišlo o výraznú osobnosť: Zomrel herec a režisér, bol považovaný za špičku vo svojom obore

Ilustračná foto: Pixabay

Nina Malovcová
TASR
Zomrel herec a rozhlasový režisér Igor Hrabinský.

Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok herec a rozhlasový režisér Igor Hrabinský. TASR o tom informoval redaktor publicistiky Slovenského rozhlasu Martin Jurčo.

Igor Hrabinský sa narodil 7. augusta 1935 v Bratislave. Svoje prvé dramatické úlohy hral už ako dieťa u Saleziánov na bratislavskej Trnávke. V gymnaziálnom krúžku hral a režíroval najmä celovečerné hry Jozefa Gregora Tajovského. V divadelnej práci pokračoval v Divadle mladých v Bratislave.

Pôsobenie v Slovenskom národnom divadle v Martine

Ako študent spolupracoval najmä pri nahrávaní rozhlasových hier v Československom rozhlase v Bratislave. Po ukončení VŠMU sa stal členom Divadla SNP v Martine, kde pôsobil v rokoch 1957 – 1980. Odborníci sa o ňom vyjadrovali ako o najvýraznejšom hercovi martinského súboru.

Hrabinský patril k predstaviteľom moderného analytického herectva. Široké rozpätie výrazových prostriedkov mu umožnilo rovnako pôsobivo sa uplatniť v komédiách i tragédiách. S rozhlasom spolupracoval ako herec DSNP Martin a od roku 1980 až do odchodu do dôchodku sa venoval rozhlasovej réžii.

Dabing, televízia a filmová tvorba

V dabingu pracoval pre TV Bratislava a Košice. Pod vedením režisérov Miloša Pietora, Ivana Petrovického, Stanislava Párnického, Emila Horvátha a iných vytvoril desiatky televíznych postáv. V spolupráci s filmovou tvorbou sa v súvislosti s Hrabinského menom stretávame najmä s Andrejom Lettrichom, Jurijom Ozerovom a Štefanom Uherom (Dolina, Keby som mal pušku).

Pedagogickej práci sa venoval hneď po skončení VŠMU. Na Pedagogickom inštitúte v Martine viedol estetický seminár a neskôr bol spoluzakladateľom Literárno-dramatického odboru ĽŠU v Martine. V roku 1985 začína budovať hudobno-dramatický odbor, ktorý má do dnešného dňa desiatky úspešných absolventov.

