Slovensko postúpilo do štvrťfinále ako víťaz skupiny B: K priamemu postupu medzi 8 najlepších nám pomohli Fíni

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Slováci sa radujú.

Slovenská hokejová reprezentácia si na ZOH 2026 v Miláne zahrá vo štvrťfinále olympijského turnaja. Tím trénera Vladimíra Országha obsadil prvé miesto v B-skupine pred favorizovanými výbermi Fínska a Švédska, štvrté skončilo domáce Taliansko.

Slovákom pomohli k priamemu postupu medzi osem najlepších tímov Fíni, ktorí deklasovali Talianov 11:0 a takisto sú naďalej v hre o štvrťfinále.

Slováci uspeli na základe svojho postavenia v minitabuľke. V nej mali spolu s Fínskom a Švédskom zhodne po tri body, v celkovej tabuľke po šesť, ale SR posunulo na prvú priečku najlepšie skóre spomedzi trojice (7:6). Druhí skončili v skupine Fíni (5:5) a tretie „tri korunky“ s negatívnym skóre 6:7. Fínsko stále môže postúpiť do štvrťfinále ako najlepší tím z druhého miesta, musí však čakať na ďalší vývoj v ostatných skupinách. Ak by Fíni v tabuľke druhých tímov klesli na 2. alebo 3. priečku, čakalo by ich predkolo play off (kvalifikácia o štvrťfinále).

Slovenský tím sa predstaví vo štvrťfinále olympijského turnaja druhýkrát za sebou. Pred štyrmi rokmi sa v Pekingu prebojoval do semifinále, v ktorom nestačil na neskorších olympijských šampiónov Fínov, no vynahradil si to v súboji o 3. miesto, v ktorom získal po triumfe nad Švédskom (4:0) historický bronz.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Okrem Slovenska majú už aj Kanaďania

Naposledy sa slovenský výber dostal medzi osem najlepších tímov ako víťaz svojej skupiny práve na olympiáde v Taliansku. V roku 2006 vyhral v Turíne skupinu v konkurencii Ruska, Švédska, USA, Kazachstanu a Lotyšska so stopercentnou bilanciou – piatimi víťazstvami. Výborne rozbehnutý turnaj sa však pre nich skončil trpkým sklamaním po tom, čo vo štvrťfinále nezvládol tím trénera Františka Hossu federálne derby s Českom, ktorému podľahol 1:3.

Slováci začali turnaj v Miláne prekvapivým triumfom nad Fínskom 4:1. Nasledovalo víťazstvo nad Talianskom (3:2) a na postup im stačilo prehrať so Švédskom maximálne o dva góly v kombinácii s očakávaným víťazstvom Fínska nad Talianskom. Postupový gól Slovenska zaznamenal v záverečnej minúte duelu proti „Tre Kronor“ útočník Dalibor Dvorský, ktorý doklepol za chrbát Jacoba Markströma strelu Juraja Slafkovského.

Okrem Slovenska majú už istotu priamej účasti vo štvrťfinále favorizovaní Kanaďania ako víťazi A-skupiny. Osemfinále sa vyhne aj najlepší tím z „céčka“, v ktorom je hlavným favoritom výber USA s jedným triumfom a dvoma zápasmi pred sebou. Trio doplní najlepší druhý tím a zvyšných osem mužstiev čakajú osemfinálové súboje.

Pozri aj tento článok
Slováci dnes na OH nestačili na Švédov: Tretí zápas sme prehrali 5:3

