Slováci dnes na OH nestačili na Švédov: Tretí zápas sme prehrali 5:3

Slovenskí hokejoví reprezentanti dnes nastúpili na svoj tretí zápas v B-skupine olympijského turnaja v Miláne proti Švédsku v bránke so Samuelom Hlavajom. Ten odchytal svoj druhý duel na ZOH 2026, predtým výrazne pomohol k úvodnému víťazstvu nad Fínskom (4:1).
Slováci opäť nastúpili so siedmimi obrancami a 13 útočníkmi. Obranné formácie zostali v porovnaní s piatkovým zápasom v nezmenenom zložení, no tréneri pristúpili k viacerým zmenám v ofenzíve. Do zápasu nezasiahol Martin Pospíšil, ktorého v strede druhého útoku nahradil Lukáš Cingel.
Tretia formácia sa predstavila v rovnakom zložení, v akom dohrala duel s Talianskom, teda po boku Libora Hudáčka a Dalibora Dvorského nastupoval Oliver Okuliar. Premiérovo dostal šancu v zostave Peter Cehlárik, ktorý hral vo štvrtom útoku s Matúšom Sukeľom a Adamom Liškom. Trinástym útočníkom bol Samuel Takáč. Do zostavy sa okrem Pospíšila nevošli brankár Adam Gajan a obranca Michal Ivan.
Ako vyzerali jednotlivé tretiny
Slovenskí hokejoví reprezentanti hrali po úvodnej tretine sobotňajšieho tretieho zápasu v B-skupine olympijského turnaja v Miláne so Švédskom nerozhodne 1:1. Na úvodný gól Joela Erikssona Eka z 8. minúty odpovedal o necelé dve minúty neskôr Juraj Slafkovský.
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrávali po druhej tretine sobotňajšieho tretieho zápasu v B-skupine olympijského turnaja v Miláne so Švédskom 2:3. Na presný zásah Adriana Kempeho z 28. minúty odpovedal v polovici stretnutia Martin Gernát, ale severanov dostal v 35. minúte opätovne do vedenia Elias Pettersson.
V tretej tretine padol v siedmej minúte gól na strane Švédska. 8 minút a 22 sekúnd pred koncom sme dostali ďalší gól a Švédi tak zvýšili na 5:2. V poslednej minúte sa ešte Slovákom podarilo streliť gól, autorom bol Dvorský. Zápas sa skončil s výsledkom 5:3, naši chlapci však bojovali až do konca.
