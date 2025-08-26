Slovensko márne čaká na ropu: Cez Družbu mala tiecť už včera. Blanár po liste aj telefonoval Ukrajine, žiada koniec útokov

Foto: SITA/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Nina Malovcová
TASR
Blanár požiadal Ukrajinu, aby zastavila útoky na ropovod Družba.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár informoval, že telefonicky požiadal ukrajinských predstaviteľov, aby sa ozbrojené zložky Ukrajiny zdržali podnikania útokov na ropovod Družba. Tieto útoky poškodzujú nielen Slovensko, ale aj samotnú Ukrajinu, napísal Blanár v príspevku na sieti Facebook z neskorého pondelkového večera, informuje TASR.

Blanár podľa svojich slov v nedeľu telefonoval so svojím ukrajinským rezortným partnerom Andrijom Sybihom a v pondelok potom aj s podpredsedom ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny Tarasom Kačkom.

Oboch informoval o zaslaní listu Európskej komisii týkajúceho sa ochrany strategickej energetickej infraštruktúry v súvislosti s útokmi na ropovod Družba, ktoré Ukrajina vykonala v posledných dňoch a ktoré viedli k zastaveniu prepravy ropy aj na Slovensko.

Kritika od slovenských predstaviteľov

Kritiku v tejto súvislosti vyjadrili aj ďalší predstavitelia SR vrátane prezidenta Petra Pellegriniho. „Podpredseda vlády aj ministerský kolega ma ubezpečili, že majú záujem o konštruktívny prístup. Rovnako sa poďakovali za pomoc, ktorú SR poskytuje od začiatku vojenského konfliktu. Spoločne pripravujeme už tretie spoločné rokovanie vlády Slovenska a vlády Ukrajiny,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Na Facebooku tiež zopakoval, že SR podporuje snahu Ukrajiny vstúpiť do EÚ za predpokladu dodržania všetkých podmienok, k čomu jej pomôže prijatie „veľmi dôležitým“ reforiem, ako sú okrem iných protikorupčné reformy či reforma súdnictva. Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Došlo tak k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska.

Spoločný list Slovenska a Maďarska Európskej komisii

Blanár a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jörgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.

Foto: SITA (MZV)

Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba, čo spôsobilo pozastavenie dodávok ropy na Slovensko aj do Maďarska. Poškodená bola prečerpávacia stanica na rusko-bieloruskej hranici a podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej mala byť prevádzka obnovená až o niekoľko dní, v optimálnom prípade v pondelok 25. augusta 2025.

Zásoby ropy a politické napätie

Saková ubezpečila, že štát mal zásoby ropy a ropných produktov na 90 dní a Slovnaft na minimálne desať, takže okamžité riziko nehrozilo. Situácia vyvolala ostré politické reakcie. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Maďarska poslali spoločný list Európskej komisii so žiadosťou o záruky bezpečnosti energetických dodávok.

Vláda SR zároveň zvažovala žalobu proti pripravovanému euronariadeniu o ukončení dovozu ruského plynu, ak by nedostala výnimku či kompenzácie. Koaličná SNS vyzvala na predvolanie ukrajinského veľvyslanca a tvrdila, že útoky na Družbu ukazujú, že Ukrajina nie je pripravená na vstup do NATO ani EÚ.

