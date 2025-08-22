Máme zásoby na 90 dní: Saková povedala, kedy obnovia ropovod Družba. SNS žiada predvolanie veľvyslanca Ukrajiny

V najbližších dňoch nebude prúdiť ropa na územie Slovenska, pretože bola poškodená prečerpávacia stanica ropovodu Družba na rusko-bieloruskej hranici. Prevádzka by mala byť obnovená až o niekoľko dní, v optimálnom variante v pondelok (25. 8.). Uviedla to v piatok po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Zároveň však ubezpečila, že štát má zásoby ropy a ropných výrobkov na 90 dní. „Momentálne žiadne riziká pre nás nehrozia. Aj Slovnaft má svoje zásoby, minimálne je to na 10 dní, čo sa týka ropy, má nejaké zásoby aj hotových ropných produktov,“ priblížila Saková.
Situáciu monitorujú
V tejto súvislosti podľa vlastných slov intenzívne komunikuje so všetkými dotknutými stranami. „Túto situáciu monitorujeme, operatívne komunikujeme či už s Transpetrolom, Slovnaftom, s MOLom, komunikujem operatívne aj s ministrom zahraničných vecí Maďarska a pozorne sledujeme túto situáciu. Pretože znefunkčnenie dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba ohrozuje Slovensko a Maďarsko,“ doplnila ministerka.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už trikrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska.
Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska Juraj Blanár a Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu (EK) na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.
Ministri Kallasovú a Jorgensena upozornili, že EK vo svojom vyhlásení z 27. januára 2025 uviedla, že celistvosť energetickej infraštruktúry zásobujúcej členské štáty EÚ je otázkou bezpečnosti celej Únie. Komisia v tejto súvislosti vyzvala všetky tretie krajiny, aby to rešpektovali.
Vláda zvažuje žalobu
Slovenská republika dokonca zváži možnosť žaloby, ak nevyrokuje výnimku alebo nebude kompenzovaná za ukončenie dovozu zemného plynu z Ruskej federácie. Vyplýva to z odôvodneného stanoviska k nesúladu návrhu euronariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska so zásadou subsidiarity, ktorý s pripomienkami v piatok na svojom rokovaní schválila vláda. Materiál predložil na rokovanie kabinetu predseda vlády.
„Vláda ukladá ministrovi spravodlivosti do 25. októbra 2025 zabezpečiť v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministerkou hospodárstva v prípade, ak rokovania nebudú viesť k vyjednaniu výnimiek alebo adekvátnych záväzných kompenzácií, vypracovanie analýzy možností podania žaloby z dôvodu porušenia zásady subsidiarity predmetným euronariadením,“ uvádza sa v uznesení vlády.
Nahnevaná SNS
Koaličná SNS zas vyzýva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD), aby si bezodkladne predvolal ukrajinského veľvyslanca v súvislosti s útokmi na ropovod Družba. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Ukrajina podľa SNS svojím postojom a útokmi na ropovod Družba ukazuje, že nie je zrelá na vstup do NATO ani do Európskej únie.
Podľa SNS je preukázané, že v posledných dňoch ukrajinská strana „opakovane a bezdôvodne útočí“ na ciele ropovodu Družba. Strana tvrdí, že Ukrajina napriek ťažkej situácii zneužíva svoju pozíciu.
„V súčasnej dobe, keď prebiehajú mierové rokovania, je zrejmé, že ukrajinská strana má jediný cieľ – poškodiť záujmy Slovenskej a Maďarskej republiky. Ropovod Družba je pritom strategickým ropovodom pre petrochemický priemysel vo východnej Európe,“ vyhlásila SNS, ktorá „protestuje proti tomu, aby Slovenská republika ďalej podporovala záujmy Ukrajiny v akejkoľvek oblasti“.
