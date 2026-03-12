Slovensko je vraj ihriskom príležitostí: Takto sa bude naša krajina prezentovať pred miliónmi ľudí

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Mottom je „Slovensko – ihrisko príležitostí“ sprevádzané sloganom „Kde sa hra mení na príležitosť“.

Slovenská republika sa pripravuje na účasť na svetovej výstave EXPO 2027 v srbskom Belehrade. Tému, ktorou sa bude prezentovať, oficiálne predstavil tento týždeň v Srbsku generálny komisár pre EXPO 2027 Belehrad Lukáš Parízek. Mottom je „Slovensko – ihrisko príležitostí“ sprevádzané sloganom „Kde sa hra mení na príležitosť“. TASR o tom informovala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.

Parízek absolvuje v týchto dňoch spolu s tímom pracovnú cestu v Belehrade pri príležitosti 2. medzinárodného stretnutia účastníkov. Cieľom je technická koordinácia so strategickými partnermi a historicky prvý verejný krst slovenskej národnej témy „Slovensko-ihrisko príležitostí“ priamo v dejisku nadchádzajúcej svetovej výstavy.

„Práve tu, v Belehrade, sme dnes svetu predstavili náš koncept ‚živého ihriska‘. Chceme ukázať Slovensko ako dynamický priestor, kde sa hravá zvedavosť a talent transformujú na konkrétne podnikateľské príležitosti, inovácie a globálny pokrok,“ povedal Parízek.

Moderná prezentácia

EXPO tím absolvoval program zameraný na koordináciu s priamymi susedmi v rámci Haly 6, kde bude umiestnený slovenský pavilón. Slovenská delegácia zároveň rokovala so zástupcami pre EXPO z Nemecka, Francúzska, USA, Rumunska, Ruska, Maďarska, Čiernej Hory a Srbska. „Susedstvo s globálnymi technologickými lídrami vytvára silný potenciál pre hospodársku diplomaciu a spoločné programové formáty,“ skonštatoval Parízek.

Podujatie bude prvou svetovou výstavou organizovanou v regióne západného Balkánu. Očakáva sa účasť desiatok krajín a miliónov návštevníkov z celého sveta. „Cieľom je vytvoriť modernú prezentáciu, ktorá posilní povedomie o Slovensku a podporí jeho pozitívny obraz v zahraničí ako modernej, inovatívnej a zaujímavej krajiny na navštívenie,“ uviedol generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.

„Slovenská expozícia sa v Belehrade zameria na štyri strategické piliere: Novú generáciu biznisu, turizmu, kultúry a športu, pričom krajinu odprezentuje ako bezpečný a inovatívny hub pre talenty v oblastiach umelej inteligencie, kyberbezpečnosti a udržateľného turizmu“ uzavrel Parízek.

