Veľká policajná akcia Hlavička: Protidrogová jednotka od rána zasahuje na mnohých miestach

Od skorých ranných hodín zasahuje Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru – oddelenie Západ v rámci akcie Hlavička zameranej na drogovú trestnú činnosť. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.
„Aktuálne prebiehajú rozsiahle procesné úkony, o priebehu realizácie budeme priebežne informovať,“ napísali policajti o protidrogovej razii.
