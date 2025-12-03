Slovensko čakajú náročné časy: Ruský plyn už do Európy nepotečie, no platia aj výnimky. Vláda má dôležitú povinnosť

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Európska komisia víta dohodu o ukončení dovozu ruského plynu.

Európska komisia (EK) privítala dohodu, ktorú v noci na stredu v Bruseli dosiahli vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu (EP) a ktorá znamená ukončenie všetkého dovozu ruského plynu do jesene 2027.

Týmto historickým rozhodnutím sa ukončí závislosť EÚ od nespoľahlivého dodávateľa, oznámila EK, informuje spravodajca TASR. Komisia Rusko označila za dodávateľa, ktorý opakovane destabilizoval európske trhy s energiou, ohrozil bezpečnosť dodávok energetickým vydieraním a poškodil európske hospodárstvo.

Plán REPowerEU uvádza, že úplné vyradenie ruských fosílnych palív je nevyhnutným krokom na zaručenie energetickej nezávislosti, konkurencieschopnosti, odolnosti a stability trhu Európy.

Ursula von der Leyenová hovorí o ére energetickej nezávislosti

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že Únia vstupuje do éry úplnej energetickej nezávislosti Európy od Ruska.

Foto: SITA/AP

„Plán REPowerEU priniesol výsledky. Ochránil nás pred najhoršou energetickou krízou za posledné desaťročia a pomohol nám odstrihnúť sa od ruských fosílnych palív rekordnou rýchlosťou. Tým, že vyčerpávame Putinov vojnový stroj, vyjadrujeme solidaritu s Ukrajinou a zameriavame sa na nové energetické partnerstvá a príležitosti pre toto odvetvie,“ odkázala Leyenová.

Stanovené sú jasné lehoty pre ukončenie dovozu

Dovoz LNG sa postupne ukončí do 31. decembra 2026 a potrubný plyn do 30. septembra 2027. Členské štáty môžu výnimočne predĺžiť túto lehotu do 31. októbra 2027 v prípade, že ich úrovne skladovania sú nižšie ako požadované úrovne naplnenia.

Výnimky sa týkajú krátkodobých zmlúv o dodávkach uzavretých pred 17. júnom 2025, kde sa zákaz dovozu ruského plynu bude uplatňovať od 25. apríla 2026 v prípade LNG a od 17. júna 2026 v prípade potrubného plynu. V prípade dlhodobých zmlúv na dovoz LNG uzavretých pred 17. júnom 2025 sa zákaz bude uplatňovať od 1. januára 2027.

Prísnejšie pravidlá pre dlhodobé zmluvy a skladovanie

Dovoz plynu potrubím na základe dlhodobých zmlúv bude povolený len do 30. septembra 2027. V prípade, že by členské štáty čelili ťažkostiam pri plnení požadovaných úrovní skladovania, zákaz dovozu plynovodov by sa uplatňoval až od 1. novembra 2027. Zmeny a doplnenia existujúcich zmlúv budú povolené len na úzko vymedzené prevádzkové účely a nemôžu viesť k zvýšeniu objemov alebo cien.

Ilustračná foto: TASR/AP

Komisia zdôraznila, že EÚ teda najneskôr do novembra 2027 raz a navždy ukončí dovoz ruského plynu. Podľa EK sú v rámci politickej dohody zahrnuté silné záruky proti obchádzaniu zákazov.

Prísnejšie podmienky pre prechodné obdobie

V prípade ruského plynu dovážaného počas prechodného obdobia je predbežné povolenie podmienené predložením podrobných informácií, aby sa zabezpečilo, že dovoz sa obmedzí na objemy na základe existujúcich zmlúv. Pri dovoze neruského plynu dovozcovia musia poskytnúť informácie o krajine výroby.

Podľa dohody budú musieť členské štáty do 1. marca 2026 predložiť národné plány diverzifikácie, v ktorých načrtnú opatrenia na diverzifikáciu svojich dodávok plynu a ropy. A do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti nariadenia budú musieť oznámiť EK, či majú uzavreté zmluvy s Ruskom o dodávkach plynu.

EK spustí monitoring spolu s európskymi orgánmi

Komisia vykoná posúdenie národných plánov, bude podporovať členské štáty a spolu s Agentúrou EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), Európskou prokuratúrou (EPPO) a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) bude monitorovať pokrok a vplyvy postupného ukončovania dovozu ruského plynu a ropy.

Politickú dohodu ešte musia formálne schváliť europarlament aj Rada EÚ, kde to vyžaduje kvalifikovanú väčšinu, a potom bude zverejnená v Úradnom vestníku EÚ.

