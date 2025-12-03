Mier je v nedohľadne: Ukrajina čelila dronovému náletu, Rusko muselo zatvoriť letiská. Z útokov hlásia obete

Ukrajina v noci na stredu čelila útokom 111 ruských dronov, pričom ukrajinská protivzdušná obrana 83 z nich zostrelila alebo eliminovala systémami elektronického boja, svoj cieľ v 13 lokalitách zasiahlo 27 dronov. Informovala o tom britská stanica BBC. Ruská armáda sa k útoku nevyjadrila.
„Najväčšie škody utrpela civilná infraštruktúra a domácnosti v Dnepropetrovskej, Záporožskej, Charkovskej a Odeskej oblasti. Bohužiaľ, sú aj civilné obete,“ uvádza sa v rannej zvodke generálneho štábu ukrajinskej armády.
Regionálna vojenská správa v Dnepropetrovskej oblasti spresnila, že pri útoku dronu na dom prišli o život dvaja muži vo veku 43 a 50 rokov. Ďalší traja ľudia vrátane 18-ročného mladíka utrpeli zranenia. Dom zasiahnutý dronom sa vznietil, informoval gubernátor Vladyslav Hajvanenko.
Ukrajina útočila taktiež
Podľa rannej správy ruského ministerstva obrany bolo v noci na stredu systémami protivzdušnej obrany zachytených a zničených 102 ukrajinských dronov. Najviac ich bolo zostrelených nad Belgorodskou (26), Brianskou (22), Kurskou (21), Rostovskou (16) oblasťou. Dronové útoky hlásila aj Astrachanská (7), Saratovská (6) a Voronežská (4) oblasť.
Ruský úrad na kontrolu leteckej dopravy (Rosaviacija) v noci dal zatvoriť letiská v mestách Vladikavkaz, Magas, Groznyj, Ulianovsk, Jaroslavľ a Samara, ale ani jedno z nich sa v správe ministerstva obrany nespomína.
V zvodke nie je zmienka ani o Tambovskej oblasti, kde podľa miestneho gubernátora Jevgenija Pervyšova trosky zostreleného dronu spôsobili požiar v miestnom sklade ropných látok.
