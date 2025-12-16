Slovensko bude svetovým lídrom v zbrojnom priemysle: Kaliňák otvoril linku na výrobu delostreleckej munície

V spoločnosti ZVS holding v Dubnici nad Váhom spustili v utorok aj za účasti ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) do prevádzky novú výrobnú linku na plnenie veľkokalibrovej delostreleckej munície. Ide o najmodernejšie zariadenie svojho druhu v Európe a výrazne prispeje k zvýšeniu výrobnej kapacity len v Dubnici nad Váhom na asi 280 000 kusov 155-milimetrových delostreleckých nábojov ročne.
„Nová linka zabezpečí, aby sa Slovensko stalo lídrom v počte vyrobenej veľkokalibrovej munície. V rámci sveta budeme v prvej päťke, v Európe možno na druhom mieste. Podarí sa nám v budúcom roku vyrobiť jeden milión kusov v rámci slovenských kapacít. To jasne hovorí o tom, akým spôsobom máme šancu pomáhať slovenskej ekonomike,“ zdôraznil minister.
Nová plniaca linka – šnekovačka, významne posilní kapacity delostreleckej munície a predstavuje vysoko automatizované riešenie s riadeným ohrevom tela munície a presným dávkovaním trhaviny. Linka umožňuje plnenie munície od kalibru 81 do 155 milimetrov.
Sedem dní v týždni
Prevádzkové podmienky umožňujú dvojzmenný režim sedem dní v týždni. Celkové investície v ZVS holding v Dubnici nad Váhom, vrátane linky a zázemia, sú vo výške takmer 100 miliónov eur.
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti ZVS holding Jakuba Krchňavého, plniaca linka je najmodernejšia svojho druhu v Európe. Predstavuje technologický skok, ktorý nám umožní výrazne zvýšiť kapacitu výroby munície a naplniť potenciál Slovenska pri dodávkach munície pre spojencov.
