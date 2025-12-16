Choďte si skontrolovať schránku: Možno vám už prišiel dôležitý doklad, nezabudnite to nahlásiť aj v práci

Martin Cucík
TASR
Vyše 42 000 ľudí chcelo tento rok zmeniť poisťovňu, prihlášky však neboli akceptované.

Zdravotnú poisťovňu od nového roka zmení 124 067 poistencov. Najväčší záujem prejavili poistenci o prepoistenie do súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorej pribudne 22 688 poistencov.

Naopak, najviac poistencov stratila štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorej poistný kmeň poklesne o 26 020 poistencov. Súkromná zdravotná poisťovňa Union vykázala čistý prírastok 3332 poistencov. TASR o tom informovala Monika Mrázová z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Poistenci, ktorí sa rozhodli pre zmenu zdravotnej poisťovne k prvému januáru budúceho roka, by mali v týchto dňoch venovať pozornosť aj svojej poštovej schránke.

Úrad v tomto roku eviduje 166 720 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 30 376 prihlášok. Narástol aj počet akceptovaných prihlášok, zdravotnú poisťovňu zmení od 1. januára 2026 o 9424 poistencov viac ako v predchádzajúcom roku. Neakceptovaných prihlášok bolo 42 653,“ priblížil ÚDZS.

Pozor na duplicitu

Hlavným dôvodom neakceptácie prihlášky bolo jej späťvzatie a duplicitne podané prihlášky do viacerých zdravotných poisťovní. Úrad priblížil, že aj v tomto roku sú obce s najväčším pomerom prepoistení na počet obyvateľov v najchudobnejších regiónoch Slovenska a často ide o obce s vysokým percentom rómskej populácie.

V obci Lipovec (okres Rimavská Sobota) sa v tomto roku prepoistilo vyše 47,5 percenta obyvateľov, v obci Palota (okres Medzilaborce) vyše 30,86 percenta, v obci Ruská Voľa (okres Vranov nad Topľou) sa prepoistilo takmer 28,57 percenta obyvateľov,“ spresnila Mrázová.

Možnosť prepoistiť sa od budúceho roka majú ľudia raz ročne, a to do 30. septembra. Zmena zdravotnej poisťovne platí od januára nasledujúceho roka.

