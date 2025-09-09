Slovensko a Maďarsko sa musia odpojiť od ruskej ropy a plynu, zaznelo v Helsinkách. Padli aj ostré slová o Putinovi

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Slovensko a Maďarsko čelia tlaku.

Dovoz ruskej ropy a plynu na Slovensko a do Maďarska sa musí skončiť, vyhlásil v utorok v Helsinkách fínsky prezident Alexander Stubb po stretnutí s poľským prezidentom Karolom Nawrockým. Zdôraznil, že Európa a Spojené štáty koordinujú sankčnú politiku a skúmajú aj možnosť využitia zmrazených ruských aktív na oslabenie ruskej vojnovej mašinérie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

V Helsinkách obaja prezidenti vystúpili s jednotným postojom k Rusku a deklarovali, že Fínsko i Poľsko sú garantmi bezpečnosti na východnom krídle NATO. Stubb pripomenul, že prostredie v baltskom priestore je dlhodobo nepredvídateľné a vyžaduje ďalšie posilňovanie odstrašenia a investície do obrany.

Putinovi nemožno dôverovať

Nawrocki vyzdvihol fínsku civilnú obranu a pripomenul, že Poľsko na obranu vynakladá 4,7 percenta HDP a disponuje jednou z najsilnejších armád v Európe. Zároveň zdôraznil, že Poľsko patrí k najväčším podporovateľom Ukrajiny a poskytlo útočisko asi jeden a pol miliónu ukrajinských utečencov.

Foto: SITA/AP

Prezidenti upozornili, že Vladimirovi Putinovi nemožno dôverovať a že jeho cieľom je hrať o čas. Podľa Stubba môžu bezpečnostné záruky pre Ukrajinu prísť až po prímerí alebo mierovej dohode, pričom Fínsko sa na nich pravdepodobne v nejakej forme bude podieľať. Nawrocki dodal, že Poľsko vojakov na územie Ukrajiny nevyšle, no zostane kľúčovým logistickým uzlom pre pomoc Kyjevu. Zdôraznil tiež, že obe krajiny čelia hybridným hrozbám na svojich hraniciach.

Spojenectvo s USA je kľúčové

Stretnutie sa venovalo aj transatlantickým vzťahom. Poľský prezident označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za jediného lídra schopného donútiť Putina k rokovaniam. Rozhodnutie ponechať americké jednotky v Poľsku označil za dobrú správu pre strednú a severnú Európu. Stubb zdôraznil význam osobných väzieb s americkým vedením a dôležitosť stabilného ukotvenia oboch krajín v NATO.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac