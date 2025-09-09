Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Prvá septembrová nedeľa sa pre jedného hráča zmenila na deň, na ktorý určite nezabudne. Výhra, ktorá mu pribudne na účet, rozhodne nie je malá.
V hre LOTO 5 z 35 získal jackpot vo výške 36 211,42 eura. O výhre informoval TIPOS na svojom webe. Dodal, že takáto vysoká suma sa stihla nazbierať neuveriteľne rýchlo, len počas štyroch dní – od stredy do nedele.
Náhoda, ktorá priniesla šťastie
Hráč si podal tiket na jednom z predajných miest v Trnavskom kraji. Zvolil si osemtipovú náhodnú stávku, pridal doplnkovú hru JOKER a rozhodol sa ju podať na dve žrebovania. Celkovo zaplatil 9 eur. Šťastie sa naňho usmialo v druhom žrebovaní, ktoré prebehlo v nedeľu 7. septembra 2025. Výhernými sa stali čísla 16, 20, 24, 27 a 31.
Rekordný rok pre malé Loto
Výherca je už 59. hráčom, ktorý v roku 2025 vyhral jackpot v hre LOTO 5 z 35. Ide o lotériu s nízkym vkladom, pretože jeden tip stojí len 0,50 eura. Zároveň má aj vysokú šancu na hlavnú výhru, približne 1 ku 324-tisíc. Žrebovanie piatich čísel sa koná až trikrát do týždňa, a to v stredu, piatok a nedeľu.
Lotérie sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov. TIPOS preto pripomína: „Hrajte zodpovedne, hrajte pre radosť.“
Nahlásiť chybu v článku