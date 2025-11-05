Slovenské ministerstvo varuje pred tajfúnom Kalmaegi. Ak ste v tejto krajine, vyhľadajte bezpečné miesta a zvýšte opatrnosť

Ilustračná foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
Očakávajú sa prudké vetry, výdatné zrážky a vysoké vlny, ktoré môžu spôsobiť záplavy v nížinných oblastiach, zosuvy pôdy v horských regiónoch a narušenie dopravných spojení.

Veľvyslanectvo SR v Hanoji upozorňuje cestujúcu verejnosť, že tajfún Kalmaegi zasahuje stredný Vietnam. Podľa predpovede sa najsilnejšie účinky očakávajú v stredu a vo štvrtok (6. novembra). Búrka môže zosilnieť na vietor s rýchlosťou 150 až 166 kilometrov za hodinu a zasiahne centrálne a južné provincie Vietnamu od Da Nangu po Khanh Hoa.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojom webe.

Očakávajú sa prudké vetry, výdatné zrážky a vysoké vlny, ktoré môžu spôsobiť záplavy v nížinných oblastiach, zosuvy pôdy v horských regiónoch a narušenie dopravných spojení. V pobrežných oblastiach môžu vlny dosahovať výšku až desať metrov a hrozí poškodenie infraštruktúry a prerušenie dodávok elektrickej energie,“ upozornilo ministerstvo.

Najviac zasiahnuté sú pobrežné provincie Quang Ngai, Da Nang, Hue a Dak Lak, kde miestne úrady prijali krízové opatrenia a vyzývajú obyvateľov i turistov, aby zostali v bezpečných priestoroch a rešpektovali pokyny záchranných zložiek.

Turisti by sa mali vyhnúť cestám do postihnutých oblastí

Rezort odporúča občanom SR nachádzajúcim sa v krajine, aby zvýšili opatrnosť a sledovali vývoj počasia prostredníctvom miestnych médií, dodržiavali pokyny vietnamských úradov, civilnej ochrany a bezpečnostných zložiek a vyhli sa cestám do postihnutých oblastí, najmä do regiónov so zvýšeným rizikom zosuvov pôdy a záplav.

Počítať by mali s možnými zdržaniami, zmenami letov alebo rušením spojov. Radí tiež zabezpečiť si dostatočné zásoby pitnej vody a základných potrieb.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chirurg mal ísť na Migaľov brífing až po zákroku. Ústav srdcových a cievnych chorôb odmieta…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac