Slovenské mesto plánuje postaviť nové kúpalisko: Pôjde o vodný komplex so všetkým, čo k tomu patrí

Samospráva Prievidze má záujem v nasledujúcich rokoch postaviť vodný komplex, zahŕňať má plaváreň s prvkami kúpaliska a wellness. Jeho podoba vzíde z architektonickej súťaže, náklady na výstavbu predbežne radnica odhadla na šesť až 6,5 milióna eur. Informovala o tom v stredu na brífingu v Prievidzi primátorka Katarína Macháčková.
Projektom samospráva podľa primátorky reaguje na dlhodobý dopyt obyvateľov Prievidze a širokého okolia po zabezpečení kúpania sa počas letných mesiacov vo vonkajšom areáli. „Pôjde o mestskú plaváreň s prvkami kúpaliska, pretože sme uvažovali nad tým, aby mal tento areál celoročné využitie, aby bol vhodný a z hľadiska financií udržateľný pre budúcu prevádzku,“ uviedla Macháčková.
Samospráva má záujem zachovať i existujúcu plaváreň na sídlisku Píly, tá však podľa nej nevyhovuje požiadavkám na organizovanie plaveckých súťaží, zároveň však radnica eviduje dopyt po rozšírení plávania pre verejnosť.
Kúpalisko za 6,5 milióna eur
Nový vodný komplex má stáť na Ulici olympionikov v blízkosti športovej haly a zimného štadióna, ako i existujúcej prevádzky tenisového klubu. „Objekt by sa mal nachádzať na ploche približne 4800 štvorcových metrov. Jednou z požiadaviek zadania bude plavecký bazén s dĺžkou minimálne 25 metrov, prípadne 50 metrov. Ďalej pôjde o nevyhnutné obslužné priestory, občerstvenie, zásobovanie, šatne, detský bazén a spa,“ spresnila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.
Mesto podľa nej zároveň rokuje s vlastníkmi i nájomcami okolitých nehnuteľností, kde by chcelo rozšíriť exteriérové plochy areálu. Vzhľad komplexu určí architektonická štúdia, súťažné návrhy chce radnica predstaviť verejnosti, víťaza určí komisia z odborníkov. Nikmonová vyčíslila, že náklady na realizáciu samospráva odhadla na šesť až 6,5 milióna eur, ide o financie na výstavbu samotného areálu i úpravu okolia, zelene či komunikačného napojenia.
Pri vodnom komplexe sa radnica inšpirovala aj obdobným areálom v Novákoch. „Cieľom je vytvoriť areál, ktorý bude zastrešovať športové a rekreačné potreby obyvateľov. Aby bol už reprezentatívnym priestorom, uvažujeme koncepčne aj o tom, že by sa spojil technicky aj architektonicky so zimným štadiónom,“ priblížila primátorka. Mesto chce po investíciách do interiéru štadióna podľa nej riešiť v rámci nového komplexu i jeho vonkajší vzhľad, má záujem využiť i odpadové teplo pri prevádzke plavárne.
Výstavby najskôr o tri roky
Samotnú prípravu projektu Macháčková odhadla na tri roky, po ktorých by sa mohla začať výstavba areálu. Mesto ho chce podľa nej financovať buď z fondov Európskej únie, uvažuje i nad Fondom na podporu športu, tiež nad využitím úverových zdrojov, pričom investíciu chce konzultovať s nezávislými finančnými poradcami.
„Myslím, že pri rozumnom hospodárení a nastavení projektu to mesto dokáže. Aj tento projekt je veľmi racionálne postavený. Nie je to akvapark, ale plaváreň s prvkami kúpaliska, kde bude spa, detský bazén, hľadisko pre plavecké športy. Bude slúžiť počas celého roka, čo dáva záruku aj lepšej ekonomike,“ tvrdí primátorka.
Nahlásiť chybu v článku