Slovenské domácnosti čaká zmena pri odpočte plynu: Tisíce ľudí prejdú na nový režim

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Veľká organizačná zmena u plynárov.

Spoločnosť SPP – distribúcia zmení niektorým domácnostiam odpočtový cyklus spotreby plynu. Zmenu jednorazovo pocíti približne pätina domácností v tarifách D2 až D8, ktoré zemným plynom vykurujú. Spoločnosť posunie termíny odpočtu tak, aby boli rovnomernejšie rozdelené do jednotlivých mesiacov v roku, informovala o tom v pondelok SPP – distribúcia.

SPP bude túto zmenu realizovať postupne, od marca 2026 do septembra budúceho roka. „V tarifách D2 až D8 sa odpočet spotreby vykonáva prostredníctvom fyzických odpočtov, teda návštevou odpočtára. Proporcionálnejšie rozloženie odpočtových cyklov prinesie harmonizáciu našich interných procesov a zlepšenie hospodárnosti prevádzky. Cieľom je odpočítavať v priemere približne 73 000 odberných miest mesačne,“ informovala hovorkyňa SPP – distribúcia Miroslava Schneider.

Spotreba bude odpočítaná dvakrát

Počas prechodného obdobia bude vybraným domácnostiam spotreba zemného plynu odpočítaná dvakrát – v pôvodnom aj v novom termíne. Spotrebiteľovi tak prídu aj dve vyúčtovacie faktúry, najprv za predošlé 12-mesačné obdobie a neskôr za prechodné obdobie medzi starým a novým dátumom odpočtu.

Foto: TASR

Následne sa odpočet bude vykonávať opäť len raz ročne v nových 12-mesačných intervaloch. V súvislosti so zmenou pripravila SPP online formulár, v ktorom si odberatelia po zadaní adresy odberného miesta môžu pozrieť najbližšie tri termíny odpočtov.

