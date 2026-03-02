Blanár rozhodol: Evakuácia z inštitútu v Jeruzaleme i ambasády v Teheráne

Útok na Irán
Slovákov evakuujú.

V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v Izraeli rozhodol minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) o dočasnom uzavretí Slovenského inštitútu v Jeruzaleme a evakuácii jeho pracovníkov na Slovensko cez územie Jordánska.

Rovnako rozhodol o evakuácii personálu Veľvyslanectva SR v iránskom Teheráne do azerbajdžanského Baku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Medzi ranenými nie sú Slováci

„S vedúcimi našich zastupiteľských úradov sme v kontakte od samotného vypuknutia konfliktu. Uistili ma, že spoločne s našimi kolegyňami a kolegami na veľvyslanectvách sú v poriadku a situáciu priebežne monitorujú. Zároveň mi poskytli komplexné informácie o aktuálnom vývoji a prijatých opatreniach v krajinách ich pôsobenia s cieľom zaistiť bezpečnosť slovenských občanov a personálu našich diplomatických zastúpení,“ uviedol Blanár s tým, že nateraz medzi zranenými nie sú evidovaní žiadni Slováci.

Informoval, že rozhodol o dočasnom uzavretí Slovenského inštitútu v Jeruzaleme a evakuácii jeho pracovníkov na Slovensko cez územie Jordánska. „Veľvyslankyňa SR Barbara Mešťanová zároveň zdôraznila, že zamestnanci postupujú disciplinovane a riadia sa platnými bezpečnostnými pokynmi,“ doplnil. Rozhodol tiež o evakuácii personálu Veľvyslanectva SR v Teheráne do azerbajdžanského Baku. „Veľvyslanec SR v Iráne Juraj Siváček následne doplnil, že v Teheráne je nateraz prítomná väčšina zastupiteľských úradov členských štátov Európskej únie,“ ozrejmil.

Tisíce Slovákov v Spojených arabských emirátoch

V Spojených arabských emirátoch stúpol počet slovenských občanov zaregistrovaných prostredníctvom webu ministerstva a aplikácie Svetobežka na takmer 3500. „Pričom na území krajiny sa nachádza aj niekoľkotisícová slovenská menšina,“ doplnil rezort. Veľvyslanec SR v Spojených arabských emirátoch Pavol Pánis upozornil na potrebu ostražitosti občanov SR predovšetkým v zónach s prítomnosťou amerických objektov, na ktoré boli smerované útoky v okolí Dubaja a Abú Zabí.

Šéf slovenskej diplomacie sa spojil aj s veľvyslancom SR v Libanone Valérom Frankom. Ten nateraz informoval o bezproblémovom chode zastupiteľského úradu. „S veľvyslancom SR na Cypre Martinom Bezákom diskutoval minister Blanár o útoku na britskú vojenskú základňu Akrotiri. Situácia v krajine je podľa vedúceho zastupiteľského úradu v Nikózii bezpečná, občanov však vyzval k sledovaniu aktuálnych správ a obmedzení, predovšetkým v rámci leteckej dopravy,“ dodalo ministerstvo.

Blanár ocenil päticu veľvyslancov SR a rovnako tak tím pracovníkov na ambasádach za nasadenie v krízovej situácii a tiež spoluprácu s krajinami Blízkeho východu pri plánovanej realizácii evakuačných letov.

