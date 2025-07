Slovenská pošta chystá najväčšiu zmenu za desaťročia. Netýka sa len rušenia pobočiek a dotkne sa aj vás, pozrite si prehľad

Slovenská pošta prechádza zásadnou transformáciou, ktorá zmení spôsob, akým ju poznáme. Do roku 2028 sa chce priblížiť modernejším službám, digitalizácii a zároveň zabezpečiť svoju udržateľnosť. Zmeny sa dotknú takmer každého, a to od spôsobu doručovania listov až po predaj tovaru, ktorý by ste na pošte možno nečakali.

Ako vyplýva z rozhovoru so šéfom pošty Vladislavom Kupkom, ktorý zverejnil portál Živé, ide o najväčšiu zmenu pošty za posledné desaťročia. Hlavným cieľom je zefektívniť fungovanie, prispôsobiť sa potrebám ľudí a zároveň zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť. Pošta je totiž už roky stratová a tradičné listové zásielky jej každý rok klesajú o desiatky percent.

Pošty sa budú zatvárať, nahradia ich franšízy

Slovenská pošta plánuje výrazne zredukovať počet svojich pobočiek. Z dnešných 1 365 ich má zostať menej ako 900, pričom rušiť sa budú najmä tie stratové. Práve preto chce pošta zaviesť nový model – tzv. franšízy. Znamená to, že poštu môže prevádzkovať súkromník, podnikateľ alebo samospráva.

Stačí, že má vhodný priestor a splní podmienky. Tento model úspešne funguje v susedných krajinách, napríklad v Česku či Rakúsku. Cieľom je, aby pošta nezanikla ani v menších obciach, kde sa jej prevádzka už štátu nevyplatí. Podľa Kupku nepôjde o presun nákladov, ale o systém, v ktorom si pošta a prevádzkovatelia náklady a výnosy rozdelia.

Pracovníci sa menia na poradcov, ponuka služieb sa rozšíri

Ak ste boli zvyknutí, že vám poštárka s nie práve vľúdnou tvárou predá len známku, časy sa menia. Pracovníci pobočiek aj doručovatelia prešli masívnym školením. Až 6-tisíc z nich sa učilo, ako predávať aj služby partnerov ako Union, Poštová banka, Tipos či 4ka. Práve tieto spolupráce dnes tvoria až 20 % príjmov pošty.

Pošta zároveň zvažuje rozšírenie o nové štátne služby. Už dnes je na niektorých pobočkách možné vybaviť výpis z katastra či obchodného registra. Do konca roka by mali byť tieto služby dostupné na všetkých pobočkách a v budúcnosti by k nim mohli pribudnúť aj žiadosti o rôzne sociálne príspevky.

Aj doporučený list dostanete do BalíkoBoxu

Jednou z najzásadnejších zmien môže byť nahradenie podpisu pri preberaní zásielok PIN kódom. Ak túto zmenu schváli zákon, pošta bude môcť doručiť aj doporučený list bez toho, aby ste museli byť doma. Kupka tvrdí, že by ho pokojne mohli uložiť aj do BalíkoBoxu. Zmena sa však zatiaľ rieši na legislatívnej úrovni a zatiaľ nie je isté, kedy sa zavedie.

Slovenská pošta tak pokračuje v transformácii s cieľom dlhodobo udržateľného rozvoja a modernizácie poštovej infraštruktúry. V rámci aktuálnej optimalizácie pobočkovej siete dôjde už v najbližších týždňoch k ukončeniu prevádzky 26 pôšt v krajských mestách, pričom nástupnícke pobočky budú posilnené a služby naďalej dostupné. Ich zoznam nájdete na tomto odkaze.