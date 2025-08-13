Slovenská polícia prípad nekomentuje: Česko medzitým informovalo, že podozrivý z bombových hrozieb ušiel do Bieloruska

Lucia Mužlová
SITA
Muž ušiel, zrejme skončí v Rusku.

Polícia zatiaľ neprezradila, či akcia v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej bol v júli zadržaný podozrivý z bombových vyhrážok slovenským a českým školám, viedla k vzneseniu obvinenia, prípadne k vzatiu dotyčného do väzby.

Ako pre agentúru SITA povedal hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v predmetnom prípade naďalej prebieha trestné konanie. „Vzhľadom na jeho aktuálne štádium nie je možné poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu jeho účelu,“ uviedol Hájek. Doplnil, že ďalšie podrobnosti bude možné poskytnúť, keď to procesná situácia dovolí.

Podľa stanoviska Polície Českej republiky dozoruje vyšetrovanie v tejto veci organizácia Eurojust. „Štátny zástupca si vyhradil právo poskytovať informácie, preto nie je možné z našej strany čokoľvek poskytovať,“ zdôraznila česká polícia.

Podozrivý muž ušiel

Dnes Českom otriasol zvrat v prípade. Podľa informácií českého iRozhlasu mal podozrivý muž po prepustení ujsť do Bieloruska. Jeho kroky ale zrejme budú putovať až do Ruska. Ani jedna z krajín po začatí invázie s Českou republikou nespolupracuje. České trestné orgány odmietli vec komentovať, nepotvrdili ju ani nevyvrátili.

IRozhlasu informáciu potvrdili dva zdroje. „Na Ukrajine ho vypočuli, prepustili a on ušiel do Bieloruska,“ potvrdil jeden zo zdrojov. Podľa druhého zdroja bude cieľová destinácia muža Rusko, ak sa tam už aj nenachádza. Česko môže vydať zatýkací rozkaz, ten by však platil len na území EÚ.

Prepojenie s Ruskom sa potvrdilo

Pri medzinárodnej policajnej akcii v ukrajinskom Dnipre, pri ktorej bol v júli zadržaný podozrivý z bombových vyhrážok voči školám, boli prítomní českí a slovenskí policajti, pričom počas akcie zaistili dôkazný materiál, najmä výpočtovú techniku. Na akcii okrem SR, ČR a Ukrajiny participovalo aj Lotyšsko a policajná organizácia Europol.

V rámci akcie policajné zložky vypočuli podozrivého a niekoľko ďalších osôb. Česká spravodajská služba BIS (Bezpečnostná informačná služba) následne informovala na sociálnej sieti X, že aktivity zadržaného ukrajinského občana s najväčšou pravdepodobnosťou financoval aktér z Ruska. Slovenská strana túto informáciu nepotvrdila. Česká a slovenská polícia sa navyše dostali do sporu, keďže Slováci podľa Čechov o akcii informovali predčasne.

V septembri 2024 rozoslal v tom čase neznámy páchateľ školám, vzdelávacím inštitúciám a strediskám voľného času v Českej republike, Lotyšsku a na Slovensku tisíce e-mailových správ, ktoré obsahovali vyhrážky výbuchmi. Ďalšie vyhrážky páchateľ zverejnil na sociálnej sieti Telegram. Hromadné hrozby vo veľkom rozsahu paralyzovali činnosť vzdelávacích inštitúcií hneď na začiatku školského roka, pričom mnohé z nich museli prerušiť vyučovanie z dôvodu opakovaného hľadania výbušnín.

