Slovenská obec postavila neprehliadnuteľnú atrakciu: Obrovskú vyhliadku jej môžu ostatné dediny len závidieť

Foto: Facebook/Pečovská Nová Ves - oficiálna stránka obce

Nina Malovcová
TASR
Slovenská obec má nový magnet pre návštevníkov.

Obec Pečovská Nová Ves vybudovala novú viac ako 16 metrov vysokú rozhľadňu. Nachádza sa pri židovskom cintoríne. V uplynulých dňoch ju uviedli do prevádzky. Obec o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, nová atrakcia reflektuje na zvýšený záujem o cykloturistiku a turistiku v obci. „Návštevníkom umožňuje vybrať sa na nenáročnú prechádzku, v cieli ktorej sa budú môcť pokochať výhľadom na pohorie Čergov, Bachureň, Slanské vrchy a dokonca aj na Vysoké Tatry. Z rozhľadne sú tiež viditeľné dominanty nášho blízkeho okolia, napríklad hradný vrch hradu Šariš,“ približuje obec.

Prístupové trasy a technické riešenie stavby

K rozhľadni sa dá dostať dvomi trasami. Motorovým vozidlom a peši po miestnej asfaltovej komunikácii z ulice Na Trubalovec a peši po obnovenom chodníku z obytnej zóny na rovnakej ulici. Rozhľadňa je drevená, štvorpodlažná stavba, doplnená o kotviace a spojovacie prvky z ocele a má rebríkové schodisko so zábradlím, ktoré vedie na vyhliadkové plošiny na druhom a treťom nadzemnom podlaží a balkón s drevenou strechou na štvrtom nadzemnom podlaží vo výške 12 metrov nad úrovňou zeme.

Obec upozorňuje, že na všetkých balkónoch v jednom okamihu je povolený maximálny počet 20 osôb. „Počas nepriaznivého počasia, ako je dážď, silný vietor, víchrica, námraza, snehová pokrývka schodov a podláh, búrka, hmla, v priebehu a tesne po búrke a podobne, je vstup na vežu zakázaný. Návštevníci rozhľadne sa riadia prevádzkovým a návštevným poriadkom,“ uvádza obec. Celý projekt bude dokončený v letných mesiacoch dobudovaním oddychovej zóny s altánkom, ohniskom a zabudovaním mobiliáru s monitorovacím systémom.

