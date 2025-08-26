Slovenská matka spravila s dieťaťom v aute osudovú chybu, to utrpelo ťažké zranenia. Na toto si vždy dávajte pozor

Foto: Facebook - Polícia SR - Bratislavský kraj

Roland Brožkovič
SITA
Situáciu nesmiete podceniť.

Malackí dopravní policajti vyšetrujú čelnú zrážku dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v pondelok krátko pred 17:00 na Mierovom námestí v Malackách.

Ako informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michaj Szeiff, 40-ročná vodička Renaultu sa počas jazdy nedostatočne venovala vedeniu vozidla, čo viedlo k zrážke s protiidúcim vozidlom. V dôsledku nehody utrpelo šesťročné dievčatko, ktoré sedelo na zadnom sedadle v detskej sedačke, viaceré ťažké zranenia.

Polícia upozorňuje

Dieťa v čase nehody nebolo pripútané, čo si vyžiadalo jeho okamžitý prevoz do nemocnice. Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Polícia upozorňuje na dôležitosť dôsledného pripútania detí v autosedačkách a používania správnych kategórií detských zadržiavacích zariadení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko márne čaká na ropu: Cez Družbu mala tiecť už včera. Blanár po liste aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac