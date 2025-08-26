Slovenská matka spravila s dieťaťom v aute osudovú chybu, to utrpelo ťažké zranenia. Na toto si vždy dávajte pozor

Malackí dopravní policajti vyšetrujú čelnú zrážku dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v pondelok krátko pred 17:00 na Mierovom námestí v Malackách.
Ako informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michaj Szeiff, 40-ročná vodička Renaultu sa počas jazdy nedostatočne venovala vedeniu vozidla, čo viedlo k zrážke s protiidúcim vozidlom. V dôsledku nehody utrpelo šesťročné dievčatko, ktoré sedelo na zadnom sedadle v detskej sedačke, viaceré ťažké zranenia.
Polícia upozorňuje
Dieťa v čase nehody nebolo pripútané, čo si vyžiadalo jeho okamžitý prevoz do nemocnice. Obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Polícia upozorňuje na dôležitosť dôsledného pripútania detí v autosedačkách a používania správnych kategórií detských zadržiavacích zariadení.
